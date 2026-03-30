현대건설, 신길1구역 공공재개발 수주… 공사비 6600억 규모

현대건설이 서울 영등포구 신길1구역 공공재개발 정비사업 시공사로 선정됐다. 사업시행자인 LH는 지난 28일 시공사 선정을 위한 주민총회를 개최하고 현대건설을 시공사로 확정했다.
신길1구역은 2005년 신길뉴타운으로 지정됐으나 2017년 재정비촉진계획 해제로 사업이 중단되며 장기간 표류했다. 이후 2021년 공공재개발 후보지로 선정되며 재추진됐고 2025년 LH와 사업시행 약정을 체결했다. 이번 시공사 선정을 계기로 사업이 본격화될 전망이다.
해당 사업지는 영등포구 신길동 147-80번지 일원에 위치하며 지하 4층~지상 45층, 11개 동, 총 1483세대 규모의 공동주택과 부대복리시설을 조성한다. 공사비는 6607억 원이다.
사업지는 지하철 1·5호선 신길역과 신림선(대방역·서울지방병무청역)을 이용할 수 있는 교통 요충지에 위치한다. 향후 신안산선 개통까지 예정돼 있어 여의도·도심 접근성이 추가로 개선될 전망이다. 인근에는 더현대서울·타임스퀘어 등 상업시설과 대방공원·여의도 한강공원 등이 인접해 있다.
현대건설은 단지 설계에서 주동 수를 당초 14개 동에서 11개 동으로 줄여 세대 간 간섭을 최소화했다. 3300평 규모의 중앙광장을 중심으로 공원과 단지를 연결하는 방식을 적용했으며, 전 세대 4BAY 이상 설계로 채광과 통풍, 공간 활용도를 높였다. 약 150m 높이에는 스카이 커뮤니티를 배치해 여의도와 한강 조망을 확보했다.
단지명은 ‘힐스테이트 신길클레온(HILLSTATE SINGIL CLAON)’으로 제안했다. ‘밝고 선명함’을 뜻하는 ‘클레어(Clare)’와 ‘상승’을 의미하는 ‘온(On)’을 결합한 명칭이라고 한다.
현대건설 관계자는 “신길1구역은 신길뉴타운을 완성하는 핵심 사업지”라면서 “차별화된 단지 설계를 통해 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 완성하겠다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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