‘화음으로 잇는 상생의 가치’ 롯데, 행복나눔 동행콘서트 성료

340여 개 협력사 임직원 1300명 초청해 문화적 교감의 장 마련
클래식과 대중음악 아우르는 크로스오버 공연으로 소통 강화
주요 관계자 참석해 지속 가능한 동반성장 의지 재확인
그룹 성장 파트너로서의 유대감 고취 및 협력 관계 공고화
롯데는 지난 27일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 협력사 구성원들과 함께하는 2026 롯데 행복나눔 동행콘서트를 진행했다고 29일 밝혔다. 올해로 4회차를 맞이한 이번 행사에는 340여 개 파트너사 소속 임직원 1300여 명이 자리했다. 롯데지주를 비롯해 유통, 식품, 건설 등 12개 주요 계열사 임직원들도 참석해 교류의 시간을 가졌다.
행사의 슬로건인 심포니 오브 롯데(Symphony of LOTTE)는 기업과 파트너사가 상호 협력해 동반성장의 결과물을 만들어간다는 취지를 반영했다. 무대는 정통 클래식과 현대적 감성의 대중음악, 팝페라가 조화를 이룬 크로스오버 형식으로 기획됐다. 김광현 지휘자가 이끄는 디토 오케스트라의 연주를 시작으로 바이올리니스트 대니 구와 가수 박기영이 대중에게 친숙한 선율을 선사했으며, 가수 유채훈이 몰입도 높은 무대를 선보이며 호응을 얻었다.
공연 시작 전에는 상생 협력의 결속력을 다지는 기념식이 열렸다. 노준형 롯데지주 대표이사와 정운찬 동반성장연구소 이사장, 이달곤 동반성장위원장, 김주영 국회 기후에너지환경노동위원회 간사 등 주요 인사들과 파트너사 대표단이 무대에 올라 상생의 메시지를 작성하며 실천 의지를 공유했다.
행사에 참여한 윤명훈 이노시큐리티 대표는 그룹과 함께 발전하고 있다는 유대감을 확인하는 계기가 되었다며 소회를 전했다. 롯데 측은 파트너사를 그룹 발전의 필수적인 전략적 동반자로 정의하며, 향후에도 정서적 공감대를 넓힐 수 있는 교류의 장을 지속적으로 마련해 협력 관계를 강화해 나갈 방침이라고 밝혔다.
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