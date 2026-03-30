‘차세대 최강 AI’ 유출된 앤스로픽… “담당자 실수”

“이전 최고 클로드 오퍼스 4.6보다 소프트웨어 코딩-보안 높은 점수”
미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 거대언어모델(LLM) ‘클로드’의 기존 모델을 뛰어넘는 차세대 모델을 개발해 초기 고객 대상 테스트에 들어간 사실이 알려졌다.
29일 미 경제매체 포천 등에 따르면 앤스로픽 온라인 저장소에 내부 문건이 실수로 노출됐다. 외부 콘텐츠 관리 시스템(CMS)을 운용하는 과정에서 담당자 착오로 보안 설정이 전혀 없는 인터넷주소(URL)에 관련 파일이 그대로 올라간 것. 이에 대해 앤스로픽 측은 “인간의 실수”라고 해명했다.
유출된 블로그 초안에 따르면 새 모델명은 ‘클로드 미토스’로, 기존 최고 성능 모델인 오퍼스를 뛰어넘는 ‘카피바라’라는 신규 등급으로 분류된다. 앤스로픽은 초안에서 “이전 최고 모델인 클로드 오퍼스 4.6보다 소프트웨어 코딩, 학술 추론, 사이버 보안 등 각종 테스트에서 현저히 높은 점수를 기록했다”고 밝혔다.
유출 사실이 알려진 뒤 앤스로픽 대변인도 이 모델이 AI 성능의 “단계적 도약”에 해당하며 “지금까지 만든 모델 중 가장 뛰어나다”고 인정했다. 앤스로픽은 해당 모델의 사이버 공격과 방어 능력이 기존 AI를 크게 앞질러 해커가 이를 악용할 수 있다고 보고, 초기에는 사이버 보안 회사 등을 중심으로 먼저 사용하도록 할 계획이다.
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0