작년 증권사 순익 10조 육박 ‘사상 최대’… 활황에 39%↑

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2021년 코로나 당시 실적 넘어서

25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 2026.3.25 뉴스1
25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 2026.3.25 뉴스1
지난해 증시 호황으로 증권사가 10조 원 가까운 순이익을 냈다. 사상 최대 실적이다.

금융감독원은 26일 ‘2025년 증권·선물회사 영업실적(잠정)’을 통해 증권사 61곳의 연간 당기순이익이 9조6455억 원으로, 2024년(6조9441억 원)보다 2조7014억 원(38.9%) 증가했다고 밝혔다. 2021년 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 뒤 투자 열풍에 따른 순이익(9조941억 원)을 넘어서는 역대 최대치다. 작년 한 해 코스피 상승률은 76%였다.

작년 수수료 수익은 16조6159억 원으로 전년(12조9517억 원) 대비 3조6642억 원(28.3%) 늘었다. 특히 국내외 주식 거래대금이 늘면서 수탁 수수료(8조6021억 원)가 전년보다 2조3383억 원(37.3%) 증가했다. 국내 주식과 해외 주식 거래대금은 각각 전년보다 36%, 24.3% 불어났다.

지난해 증권사 자산 총액은 943조9000억 원으로 전년 말 대비 188조7000억 원(25%) 증가했다. 금감원은 “중동 전쟁으로 주가가 급등락하고 시장 금리가 상승하는 등 대내외 불확실성이 높아질 우려가 있다”며 “증권사의 손실 흡수 능력과 위험 관리 역량을 강화하겠다”고 말했다.

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신무경 기자 yes@donga.com
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