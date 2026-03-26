아워홈, 냉동 도시락 온더고 누적 2000만개 판매돌파… 전년比 85% 급성장

국내 냉동 식단 시장 점유율 20% 확보하며 업계 선두권 안착
아워홈의 가정간편식(HMR) 브랜드 온더고가 출시 이후 누적 판매량 2000만 개를 기록했다. 지난 2019년 첫선을 보인 온더고는 고품질 식단을 강조하며 냉동 도시락 분야에서 꾸준히 영향력을 키워왔다.
전년 대비 판매량 85% 급증하며 폭발적 성장세 증명
36종의 다각화된 식단 구성과 이커머스 중심 유통망 확대 결실
대중 인지도 제고와 제품 본연의 경쟁력 결합해 메가 브랜드 도약 가시화
시장 분석 기관에 따르면 온더고는 지난해 국내 관련 시장에서 점유율 20% 수준을 기록하며 상위권에 이름을 올렸다. 연평균 29.4%씩 팽창하고 있는 냉동 간편식 시장의 흐름 속에서 확고한 입지를 다진 모양새다. 관련 업계는 올해 시장 규모가 2000억 원대에 진입할 것으로 내다보고 있다.
판매 추이 역시 가파르다. 2025년 기준 판매 실적은 직전 연도보다 85% 늘었다. 아워홈은 대중적 인지도가 높은 모델을 기용하고 방송 매체와 연계한 홍보를 강화하는 등 전사적인 육성 전략을 펼쳤다. 주요 소비 거점은 자사 공식몰과 대형 온라인 플랫폼 등 비대면 채널이 주를 이뤘다.
성장의 배경으로는 장기 보관이 용이한 냉동 공법과 조리 간소화가 꼽힌다. 복잡한 과정 없이 열원 기기만으로 한 끼를 해결할 수 있다는 점이 현대인의 생활 양식과 부합했다는 분석이다.
현재 공급 중인 제품군은 총 36가지에 달한다. 가장 높은 판매고를 올린 품목은 직화 방식을 도입한 김치제육 덮밥이다. 이어 차돌박이와 우삼겹을 활용한 메뉴들이 뒤를 이으며 육류 중심의 식단이 꾸준한 선택을 받고 있다.
아워홈 측은 시장의 가파른 성장세에 발맞춰 신규 메뉴 개발과 마케팅 역량을 집중할 방침이다. 소비자의 기대를 충족하는 혁신적인 제품을 지속적으로 투입해 브랜드 경쟁력을 최고 수준으로 끌어올리겠다고 전했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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