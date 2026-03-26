로로멜로, 아이스 브륄레 4종 ‘드리미즈 에디션’ 출시

지난 해 ‘아이스브륄레’와 ‘아이스 생초콜릿’을 연달아 히트시키며 GS25 아이스크림 역대 최대 일매출(1억 5000만 원)을 기록한 프리미엄 디저트 브랜드 로로멜로가 오는 30일 ‘로로멜로 아이스 브륄레 드리미즈 에디션’의 사전 예약을 시작한다.
로로멜로는 IPX(구 라인프렌즈)가 각 아티스트의 개성을 담아 선보여 온 K-POP 협업 캐릭터 IP 중 하나인 ‘드리미즈(Dreamiez)’를 제품에 입힌 새로운 에디션을 출시한다. 이번 신제품은 프리미엄 디저트 로로멜로의 시그니처 제품인 아이스 브륄레에 드리미즈의 귀여움과 개성을 담았다. 패키지에 드리미즈 캐릭터를 적용해 차별화된 디자인을 선보이는 것은 물론, 드리미즈의 스페셜 띠부씰을 구성해 재미와 귀여움을 더했다.
로로멜로의 ‘아이스 브륄레’는 프랑스 정통 디저트인 크림브륄레의 진한 풍미는 유지하면서 차갑게 즐길 수 있도록 재해석한 아이스 디저트다. 시원하고 부드러운 크림 위에 초콜릿 또는 화이트 초콜릿을 얹은 뒤 표면을 설탕으로 캐러멜라이징해 겉은 바삭하고 속은 부드러운 이중 텍스처를 구현했다.
‘로로멜로 아이스 브륄레 드리미즈 에디션‘은 아이스 브륄레의 바닐라맛, 말차, 초코맛에 마카다미아를 추가한 4종 구성이다. 기존 아이스 브륄레에서 높은 판매량을 보인 바닐라맛, 말차, 초코맛에 고소함과 씹는 재미를 더한 마카다미아를 새롭게 출시한다.
’로로멜로 아이스 브륄레 드리미즈 에디션‘은 오는 30일부터 로로멜로 자사몰과 GS25 앱 ’우리동네GS‘에서 사전 예약이 시작된다. 사전예약은 4월 2일까지 약 나흘간 진행되며, 예약 기간에는 할인된 가격에 구매 가능하다. 오는 4월 15일부터 전국 온·오프라인에서 구매할 수 있다.
로로멜로 관계자는 “로로멜로가 전세계 팬들에게 사랑받는 드리미즈와 만나는 이번 에디션을 통해 더 많은 소비자들에게 프리미엄 디저트 경험을 전달할 예정”이라며 “앞으로도 다양한 프로젝트를 통해 소비자들에게 특별한 즐거움을 제공하겠다”고 밝혔다.
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