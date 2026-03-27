국내에서 재배한 ‘바나나-자몽-레몬’ 맛 보세요

한반도 기후의 아열대화로 국내 열대·아열대 과일 재배 한계선이 빠르게 북상하고 있다. 이에 따라 과거 제주에 국한됐던 아열대 작물 산지는 전국 각지로 확대되는 추세다. 현재 국내 최대 산지는 전라남도다. 농촌진흥청에 따르면 전남은 2023년 기준 전국 아열대 작물 재배 면적의 59%를 차지하고 재배 면적도 3년 전 대비 20배가량 증가한 것으로 나타났다.
이 같은 산지 다변화 흐름에 맞춰 롯데마트는 지난 12일 국산 열대·아열대 과일 3종을 출시했다. 가격 경쟁력을 갖춘 기존 수입 과일에 더해 ‘초신선’ 가치를 극대화한 국산 라인업을 보강해 고객들에게 다채로운 과일 선택지를 제공한다는 취지다.
대표 상품은 전남 신안에서 재배한 ‘국산 무농약 바나나(3∼4입/팩)’다. 신안 해풍을 맞고 자란 무농약 인증 원물로 국내 재배의 장점을 살려 장기 운송을 위한 조기 수확 없이 나무에서 90% 이상 익힌 후 수확하는 것이 특징이다. 일반 바나나 대비 과육이 두툼하고 껍질이 얇아 유통 과정에서의 손상을 줄이기 위해 과육이 단단한 녹색 과피 상태로 운영한다. 상온에서 2∼3일 후숙하면 노랗게 익고 바나나 특유의 진한 당도와 쫀득한 식감을 가장 신선하게 즐길 수 있다.
같은 날 롯데마트는 ‘제주 자몽(2개입/팩)’과 ‘제주 레몬(3개입/팩)’도 함께 선보였다. 자몽은 3년 전 식재한 묘목에서 올해 처음 수확한 상품으로 대형 마트 3사 가운데 오프라인 매장에 도입된 첫 사례다. 레몬은 GAP(농산물우수관리) 인증을 받은 원물로 베이킹 등 껍질째 활용하는 요리에도 안심하고 사용할 수 있다.
이번에 선보인 과일 3종은 제타플렉스 잠실점, 그랑그로서리 은평점 등 전국 15개 점포에서 판매되며 국산 바나나와 레몬은 5990원, 자몽은 9990원에 만나볼 수 있다.
롯데마트는 맛과 품질을 중시하는 프리미엄 과일 수요가 꾸준히 증가함에 따라 국산 열대·아열대 과일 역시 장기적으로 충분한 시장성을 갖출 것으로 보고 있다. 다만 아직 소비자들에게 국산 이색 과일이 생소할 수 있다는 점을 고려해 이번 출시 상품을 소용량 위주로 구성해 구매 문턱을 낮추고 접근성을 강화한다는 전략이다.
이번 도입은 국내 과수 농가의 새로운 소득원을 창출한다는 점에서도 의미가 크다. 롯데마트는 국산 열대·아열대 과일 운영을 상반기 내 전 점포로 확대해 기후변화에 맞춰 작물을 전환하는 농가에 안정적인 수익을 제공할 방침이다.
한편 롯데마트는 국내 과일 재배 환경 변화에 맞춰 스마트팜을 활용한 이색 시즌 과일도 내놓는다.
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