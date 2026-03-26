GM, 韓에 9000억원 투자… 소형 SUV 생산 거점 확대

제너럴모터스(GM)가 한국사업장의 생산 시설 현대화와 글로벌 경쟁력 강화를 위해 총 6억 달러(약 9000억 원)를 투자한다. 이번 투자를 통해 한국GM의 글로벌 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산 거점으로서의 역할을 한층 강화하겠다는 구상이다. 이로써 ‘한국GM 철수설’은 당분간 수그러들 것으로 보인다.
25일 한국GM은 신규 프레스 기계 도입을 포함한 생산 공정 현대화에 3억 달러를 추가 투자한다고 밝혔다. 이는 지난해 12월 발표한 3억 달러 투자 계획에 이은 후속 조치로, 총 투자 규모는 6억 달러에 달한다. GM은 이번 투자를 통해 소형 SUV 생산 공정의 효율성을 극대화하고, 상품성을 확보할 수 있는 기술적 기반을 마련할 방침이다.
현재 한국GM은 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저, 뷰익 앙코르 GX, 엔비스타 등 GM의 글로벌 전략 소형 SUV 모델을 집중 생산하고 있다. 특히 한국에서 주도적으로 개발 및 생산된 쉐보레 트랙스 크로스오버는 북미 등 해외 시장에서 큰 인기를 끌며 3년 연속 국내 승용차 수출 1위를 기록했다. 트레일블레이저도 수출 상위 5위권에 이름을 올리는 등 글로벌 시장의 핵심 모델로 자리 잡았다.
업계에서는 한국GM이 가격 경쟁력과 개발 역량을 동시에 확보한 점이 이번 투자의 배경이라고 보고 있다. 한국GM은 연간 50만 대의 생산 능력을 갖추고 있으며, GM 내 두 번째로 큰 글로벌 엔지니어링 센터인 GM 테크니컬센터 코리아도 한국에 자리 잡고 있다.
헥터 비자레알 한국GM 사장은 “한국사업장의 운영 능력에 대한 GM 본사의 굳건한 신뢰를 보여주는 상징적인 결정”이라고 강조했다.
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