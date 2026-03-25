“햇빛으로 수소 만든다”… 삼성물산, 김천에 국내 첫 오프그리드 시설 준공

삼성물산 건설부문은 경상북도 김천시에 태양광 발전과 연계한 국내 최초 오프그리드(Off-grid) 기반 그린수소 생산시설을 준공했다고 25일 밝혔다.
오프그리드 방식이란 외부 전력망에서 에너지를 공급받지 않고 재생에너지를 직접 생산해 활용하는 방식이다. 이번 시설은 8.3MW 규모의 태양광 발전으로 생산된 100% 재생에너지로 물을 전기분해해 그린수소를 생산하는 10MW급 설비로, 하루 0.6톤, 연간 230톤 이상의 그린수소 생산이 가능하다고 한다. 생산된 수소는 지역 수소 인프라와 연계돼 수소차 충전소 등에 공급될 예정이다.
삼성물산은 이번 사업에서 태양광 발전 설비와 수전해 설비를 포함한 수소 생산·저장 설비의 설계·구매·시공 등 EPC 전반을 담당했고 향후 운영 및 유지관리(O&M)에도 참여할 계획이다.
이번 프로젝트는 외부 전력망 없이 재생에너지만으로 수소를 생산하는 오프그리드 방식을 국내에서 처음 적용했다는 점에서 주목받고 있다. 삼성물산은 이번 사업을 통해 축적한 기술력을 바탕으로 국가전략기술로 지정된 수전해 설비의 국산화를 추진하는 한편, 중동·호주 등 글로벌 그린수소 시장 진출에도 속도를 낼 방침이다.
정기석 삼성물산 신재생기술연구소장은 “국내 최초로 오프그리드 기반 그린수소 생산을 실현함으로써 국내외 대규모 그린수소 프로젝트 추진을 위한 기술적 기반을 확보했다”면서 “친환경 에너지 기술과 사업 역량을 바탕으로 글로벌 그린수소 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편 삼성물산 건설부문은 그린수소와 암모니아를 미래 친환경 에너지 사업의 핵심 축으로 삼고 국내외 수소·암모니아 저장 및 공급 인프라 구축 등 그린수소 밸류체인 전반으로 사업 영역을 확대하고 있다.
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