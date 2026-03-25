에너지 보릿고개 넘는 삼성그룹… 전 사업장 고강도 ‘절약 모드’ 돌입

국제 유가 급등세 대응해 26일부터 국내 전 사업장 차량 10부제 운영
삼성그룹이 국제 에너지 가격 상승에 따른 위기 상황을 타개하고자 정부의 에너지 소비 효율화 기조에 적극 부응하기로 했다. 이번 결정은 민간 부문의 자발적인 참여를 이끌어내 산업 현장 전반으로 에너지 절약 문화를 확산시키는 기폭제가 될 전망이다.
전기·수소차 및 교통약자 차량 제외하며 실효성 중심의 유연한 적용
비업무 구역 조명 50% 감축 및 휴일 주차 공간 폐쇄 등 환경 정비
대기전력 차단 캠페인 병행하며 임직원 일상 속 에너지 소비 최적화
우선 삼성은 국내에 위치한 모든 생산 라인과 연구소, 사무동을 대상으로 차량 10부제를 전면 실시한다. 삼성전자 등 주요 계열사들은 25일 관련 내용을 사내망에 공지했으며, 오는 26일부터 본격적인 시행에 들어간다. 다만 친환경차인 전기·수소차를 비롯해 임산부나 유아가 탑승한 차량, 장애인 이동 수단 등은 규제 대상에서 제외해 운영의 실용성을 높였다.
시설 관리 측면에서의 변화도 구체화된다. 업무와 직접적인 연관이 적은 조경 시설, 복도, 옥상 등의 조도를 기존 대비 절반 수준으로 낮추기로 했다. 또한 휴무일에 사용하지 않는 주차 구역은 아예 전력을 차단하거나 공간을 폐쇄하는 방식으로 불필요한 낭비를 막을 예정이다.
임직원 개개인의 생활 양식 변화를 유도하는 캠페인도 동시에 전개한다. 퇴근 시 개인용 컴퓨터와 모니터의 전원을 완전히 차단하고, 실험 장비 등에서 발생하는 대기전력을 물리적으로 막는 등 낭비 요인을 상시 점검하고 개선하는 문화를 정착시킨다는 복안이다.
삼성 관계자는 앞으로도 에너지 소비 구조를 최적화할 수 있는 추가 방안을 모색하여 국가적인 에너지 위기 극복에 지속적으로 힘을 보탤 예정이라고 설명했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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