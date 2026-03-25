삼성전자, 모니터 업계 최초 ‘보안 국제인증’ 통과… 사용자 데이터 보호 고도화

2026년형 스마트 TV 및 모니터 탑재 보안 체계 CC 인증 통과
전 세계 36개국 상호 인정하는 정보보호 국제 표준 규격 충족
하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 삼성 녹스만의 다중 방어망
지능화되는 사이버 위협에 선제 대응
삼성전자는 25일 2026년형 스마트 TV와 스마트 모니터에 내장된 보안 인프라가 국제 공통평가기준(CC) 인증을 마쳤다고 밝혔다.
CC 인증은 정보 보안 기술의 신뢰성을 검증하는 범세계적 척도다. 현재 한국을 포함한 36개국이 이 평가 결과를 공동으로 승인하고 있어, 정보보호가 필수적인 가전기기의 안전성을 증명하는 핵심 지표로 통한다.
삼성전자는 지난 2015년 독자 보안 체계인 삼성 녹스를 도입한 이래 12년째 이 인증을 유지해 왔다. 특히 올해는 스마트 모니터 부문에서도 업계 최초로 해당 인증을 따내며 기술적 우위를 증명했다.
이번 심사는 삼성 녹스의 핵심 방어 기제에 대한 정밀 검측을 바탕으로 진행됐다. 운영체제의 핵심부인 커널의 상태를 상시 확인하는 시스템 통합 감시 기능과 웹 이용 시 악성 사이트 유입을 유도하는 피싱 시도를 차단하는 기술, 비정상적인 파일 실행을 방지하는 서명 검증 체계 등이 주요 평가 대상이었다.
아울러 물리적 독립 보안 구역인 트러스트존과 민감한 데이터를 전용 칩셋에 격리 보관하는 녹스 볼트, 기기간 연결망의 보안 상태를 통합 제어하는 녹스 매트릭스 등 다각적인 보호 구조가 안정적인 구동 환경을 뒷받침한다. 녹스 볼트는 Neo QLED 8K와 M9, M8 등 상위 모델에 적용되며, 녹스 매트릭스는 2024년 이후 출시된 TV와 모니터 전 기종에 도입됐다.
손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 이번 인증을 통해 자사 제품군이 지닌 보안 인프라의 견고함이 확인됐다고 평가했다. 이어 급변하는 디지털 환경에 맞춰 고객 자산을 안전하게 지킬 수 있는 기술 진화를 멈추지 않겠다고 강조했다.
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