변액보험 ‘미스터리 쇼핑’ 점검… 신한-KB라이프 ‘미흡’

‘펀드 투자’ 변액보험 가입 46% 급증
지난해 증시 활황으로 보험료 일부를 펀드에 투자하는 변액보험 가입(초회보험료)이 전년 대비 46% 넘게 증가한 것으로 나타났다.
금감원, 불완전판매 가능성 등 조사
24일 금융감독원에 따르면 22개 생명보험사의 지난해 변액보험 초회보험료는 2조8900억 원으로 전년(1조9700억 원) 대비 9200억 원(46.2%) 증가했다.
이러한 가운데 변액보험 판매 절차 미흡으로 소비자의 가입 목적이나 투자 성향에 맞지 않게 상품에 가입하는 등 불완전 판매 가능성이 제기된다. 실제 작년 변액보험 관련 민원은 1308건으로 전체 생명보험 민원의 약 9%를 차지했다.
금감원은 지난해 9∼11월 점검 대상 9개 생보사를 대상으로 변액보험 판매 절차 점검을 위한 미스터리 쇼핑을 실시하고 신한라이프, KB라이프파트너스 등 2개사에 대해 ‘미흡’ 평가를 했다.
이들 회사는 변액보험의 자산운용 방식, 금융소비자보호법상 위법 계약 해지권에 대한 설명이 미흡한 것으로 파악됐다. 위법 계약 해지권은 금융사가 설명 의무, 부당권유행위 금지 규정 등을 위반할 때 해당 계약을 해지할 수 있는 권리를 말한다.
금감원은 변액보험이 원금이 보장되지 않는 상품으로 투자 성과에 따라 보험금과 해약환급금이 달라질 수 있다고 설명했다. 가입 초기에는 사업비 비중이 높아 조기 해지 시 환급금이 납부 보험료보다 적을 수 있다고 강조했다.
신무경 기자 yes@donga.com
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