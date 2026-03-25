산에서도 도심에서도 ‘초경량 하이킹화’와 함께

봄의 시작과 함께 하이킹, 트레킹, 도심 산책 등 가벼운 아웃도어 활동을 즐기는 사람들이 늘고 있다. 단순한 산행을 넘어 일상 속 걷기와 여행 등 아웃도어 활동이 확산되자 하나의 신발로 다양한 활동을 아우를 수 있는 제품에 대한 관심도 커지고 있다.
K2, 네파, 블랙야크, 아이더 등 주요 아웃도어 브랜드들은 봄철 소비 수요를 겨냥해 가벼운 무게와 혁신적인 착화감을 앞세운 신제품을 선보이며 본격적인 ‘경량 하이킹화’ 경쟁에 돌입했다.
K2는 누적 판매 100만 족 이상을 기록한 ‘플라이하이크’ 시리즈의 신제품 ‘플라이하이크 스카이’를 선보이며 시장을 선도하고 있다. 세계 최초로 ‘고어텍스 서라운드’와 ‘인비저블 핏’ 기술을 결합한 하이브리드 구조를 적용해 무게 부담을 획기적으로 줄였다. 또한 외부의 비와 습기는 차단하면서도 내부의 열기와 땀은 빠르게 배출해 쾌적한 착화감을 제공하는 것이 특징이다. 아울러 발의 뒤틀림을 줄이는 ‘스파인 액트 시스템’을 적용해 안정성을 높였으며 충격 흡수와 반발력을 강화한 ‘새티스 쿠셔닝 폼’ 미드솔로 장시간 보행 시 발의 피로도를 낮췄다. 아웃솔에는 화강암 지형에 최적화된 ‘엑스 그립’을 적용해 미끄러운 지면에서도 안정적인 보행을 돕는다.
네파는 하이킹화 ‘휘슬라이저 맥스’를 출시했다. 네파 코리아 독점 기술인 ‘휘슬링 폼’과 ‘쿠시 폼’을 상하부로 분리한 이중 쿠셔닝 구조를 적용해 충격 흡수와 지지력을 동시에 높이고 오래 걸어도 발바닥 피로가 덜하도록 설계한 것이 특징이다. 발의 뒤틀림을 방지하는 ‘에너지 플로우’ 패턴 미드솔과 접지력을 높인 전면 러버 아웃솔을 적용했으며 고어텍스 인비저블 핏과 에어 메시 소재로 방수·투습 및 통기성을 강화했다. 초경량 설계로 발목 부담을 줄인 점도 특징이다.
블랙야크는 퍼포먼스 하이킹 슈즈 ‘트레일 X GTX’를 출시했다. 약 315g(260㎜ 기준)의 경량 설계와 내구성이 우수한 자카르 소재를 적용했다. 또한 측면 지지력을 높이는 ‘T.C.S 트위스트 컨트롤 시스템’과 접지력을 강화한 ‘루프 그립 Y9’ 아웃솔을 적용했으며 고어텍스 소재로 방수·투습 기능을 확보했다. 보아핏 시스템을 통해 간편하게 정밀한 핏 조절이 가능하다.
아이더는 초경량 하이킹화 ‘플렉션 하이브리드’를 출시했다. 고어텍스와 세계 최초로 공동 개발한 ‘고어텍스 하이브리드 구조’를 적용해 ‘고어텍스 서라운드’와 ‘인비저블 핏’ 기술을 결합했으며 가볍고 쾌적한 착화감과 우수한 통기성을 제공하는 것이 특징이다. 육각 패턴 기반의 ‘헥사 그립’ 아웃솔과 ‘스티키 셀’ 구조로 접지력을 높였으며 보아 시스템을 통해 미세한 피팅 조절이 가능하다. 약 312g의 초경량 설계로 장거리 트레킹이나 여행에도 부담 없이 착용할 수 있다.
신동준 K2 신발용품기획팀 이사는 “최근에는 등산뿐 아니라 여행, 도심 산책 등 일상 속 걷기 활동이 늘면서 가볍고 편안한 착화감을 갖춘 하이킹화에 대한 수요가 확대되고 있다”며 “아웃도어 환경은 물론 일상에서도 부담 없이 신을 수 있는 기능성과 디자인을 모두 갖춘 제품 개발을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
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