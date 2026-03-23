대우건설 정원주 회장, 美 방문… “부동산 개발·에너지 협력 논의”

대우건설은 정원주 회장이 지난 3월 12일부터 18일까지 미국 뉴욕과 뉴저지를 방문해 현지 디벨로퍼 및 정계 인사들과 협력 방안을 논의했다고 23일 밝혔다.
정원주 회장은 이번 방문에서 쿠슈너 컴퍼니(Kushner Companies), 톨 브러더스 시티 리빙(Toll Brothers City Living), 이제이엠이(EJME) 관계자들과 만나 뉴욕·뉴저지 지역 주거 개발사업에 대한 공동 투자 및 개발 협력 가능성을 논의했다. 특히 EJME와는 맨해튼 및 인근 지역 신규 개발사업 협업 방안을 구체적으로 협의했다. 에이치마트(H-Mart), 인코코(Incoco) 등 한국계 기업들과도 만나 복합개발 사업 및 공동 투자 기회를 검토했다.
정계 인사와의 접촉도 이뤄졌다. 정원주 회장은 엘렌 박 뉴저지주 하원 부의장, 고든 존슨 뉴저지주 상원의원을 만나 한미 경제협력 기조 속 에너지·인프라 분야 협력 가능성을 논의했다. 엘렌 박 부의장과의 면담에서는 대우건설이 뉴저지 팰리세이즈파크 지역에서 추진 중인 주거 개발 프로젝트를 설명하고 협조를 요청했다.
대우건설은 1992년부터 2006년까지 미국에서 총 20건의 부동산 개발사업을 수행해 약 5,400세대를 개발하고 약 1억 7천만 달러를 직접 투자한 바 있다. 이후 2023년 6월 뉴욕에 현지 법인을 설립했으며, 2025년에는 오리온 알이 캐피털(Orion RE Capital)과 텍사스주 프로스퍼 개발사업 협력 MOU를 체결했다.
대우건설은 뉴욕·뉴저지 지역에서 투자자뿐 아니라 개발사업자이자 시공사로서의 진출을 검토하고 있고, 뉴저지 팰리세이즈파크 프로젝트를 포함해 뉴욕 메트로폴리탄 지역에서 중장기 개발 플랫폼 구축을 추진할 예정이다.
한편 이번 방문에는 정원주 회장의 장녀 정서윤 씨가 동행했다. 정서윤 씨는 3월 말 대우건설 미국 법인에 합류할 예정이며 향후 사업개발 및 투자 검토에 참여할 계획이다.
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