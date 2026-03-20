삼성전자·KB라이프·KB골든라이프케어, ‘디지털 헬스케어’ 협력발표… 가전·금융의 결합

갤럭시 워치와 삼성 헬스로 입주자 생체 리듬 실시간 모니터링
‘스마트싱스 프로’ 기반 지능형 주거 환경 및 안전 관리 시스템 도입
신규 프리미엄 요양시설 적용 통해 초고령 사회 맞춤형 솔루션 선봬
삼성전자가 금융 및 요양 전문 기업과 전략적 협업 체계를 구축하며 고령층을 위한 디지털 건강관리 생태계 조성에 속도를 낸다. 삼성전자는 20일 KB라이프, KB골든라이프케어와 함께 노년층의 안락하고 보호받는 생활을 돕는 디지털 기반 시니어 헬스케어 서비스 고도화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협력의 핵심은 각 사가 보유한 첨단 기술과 현장 운영 노하우를 융합하는 데 있다. 삼성전자의 혁신 제품 및 소프트웨어 역량과 KB금융그룹의 시니어 라이프케어 전문성이 결합되어, 노년층에 특화된 주거 솔루션과 정밀 건강관리 서비스가 구현될 전망이다.
주요 협업 분야로는 착용형 기기를 활용한 건강 모니터링이 꼽힌다. 입주자의 심박수, 혈중 산소 농도, 활동량 및 수면 패턴 등을 실시간으로 측정하고 분석하여 이상 징후가 발견될 경우 즉각적인 대응 시스템을 가동한다. 또한 인공지능(AI) 가전과 통합 연결 플랫폼인 ‘스마트싱스 프로’를 연동해 실내 공기 질과 온습도를 자동으로 조절함으로써 최적의 거주 여건을 유지할 계획이다.
안전 사각지대 해소를 위한 기술적 장치도 한층 강화된다. 예컨대 입주자가 개인 화장실에 장시간 머무는 등 비정상적인 상황이 감지되면, 재실 센서가 이를 파악해 스피커와 조명으로 위급 상황을 알리고 관리자가 즉시 조치할 수 있도록 지원하는 방식이다.
KB골든라이프케어는 이미 기존 운영 시설에 삼성전자의 스마트 가전을 도입해 디지털 돌봄의 기초를 다진 바 있으며, 이번 협약을 통해 차기 요양시설과 시니어타운으로 그 범위를 전면 확대한다. 삼성전자 측은 디지털 기술이 실제 돌봄 현장에서 새로운 가치를 창출할 수 있도록 협력을 지속하고, 빠르게 팽창하는 시니어 시장의 수요에 기민하게 대응하겠다는 방침을 전했다.
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