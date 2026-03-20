美·이스라엘 자제 방침에 글로벌 증시 반등…코스피 강세·환율 안정

미국과 이스라엘이 이란에 대한 추가 공격 자제 입장을 밝히며 국제 유가가 하락했다. 미국 뉴욕 증시는 낙폭을 상당 부분 회복했고, 코스피는 강세를 보이고 있다.
20일 코스피는 전거래일 대비 0.87% 오른 5,813.35로 출발한 뒤 5,800선에서 등락을 이어가고 있다. 개인과 기관이 순매수 중이다. 코스닥은 외국인과 기관이 순매수하며 상승폭이 1%대로 커졌다. 특히 제약사 삼천당제약이 10% 넘게 오르며 에코프로를 제치고 코스닥 대장주에 올랐다.
앞서 미국 뉴욕 증시 3대 지수는 동반 하락 마감했지만 장 초반 컸던 낙폭을 대부분 회복하면서 긍정적인 분위기로 마무리했다. 팹리스(반도체 설계)와 소부장 기업이 강세를 보이며 주요 반도체 기업으로 구성된 필라델피아 반도체지수가 0.88% 상승했다.
매파(금리긴축 선호)적이었던 미국 연방준비제도(Fed)의 분위기, 카타르 액화천연가스(LNG) 시설 피격 소식 등에도 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘에 에너지 시설 공격을 당부했다고 발언한 것이 긍정적으로 작용했다. 베냐민 네타냐후 총리도 이란의 우라늄 농축 및 탄도미사일 생산 능력에 큰 타격을 입혔다며 확전 자제성 발언을 내놓았다.
미국과 이스라엘의 조기 종전 시사에 장중 배럴당 100달러를 넘겼던 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 95달러까지 내려왔다.
전날 금융위기 이후 처음으로 주간종가 기준 1500원을 넘겼던 원-달러 환율도 하락 출발했다. 이날 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 전거래일 대비 9원 내린 1492원으로 개장했다.
홍석호 기자 will@donga.com
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