강남 이어 한강벨트도 떨어졌다…성동-동작 집값 하락 전환

강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구의 아파트값 감소세가 계속되는 가운데 한강벨트 지역인 성동구와 동작구도 하락 전환한 것으로 나타났다.
19일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격동향에 따르면 이달 셋째 주(16일 기준) 서울 아파트값은 전주(0.08%)보다 0.05% 상승했다. 지난달 첫째 주(0.27%) 이후 7주 연속 상승세가 둔화했다.
구별로 보면 성동구와 동작구 아파트값이 하락 전환했다. 성동구(0.06%→-0.01%)는 2024년 3월 둘째 주(-0.02%) 이후 103주 만에 내림세로 돌아섰다. 동작구(0.00%→―0.01%)는 지난해 2월 첫째 주(―0.01%) 이후 57주 만에 감소했다. 인근 마포구(0.07%→0.06%), 영등포구(0.19%→0.15%) 등은 상승폭이 줄어들었다.
강남구(―0.13%→―0.13%), 서초구(―0.07%→―0.15%), 송파구(―0.17%→―0.16%)과 용산구(―0.03%→―0.08%)는 4주 연속 하락했다. 강동구(―0.01%→―0.02%)도 2주 연속 감소했다.
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