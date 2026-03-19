‘女연상 커플’ 20% 넘었다…작년 결혼 24만쌍, 3년연속 늘어

지난해 결혼한 부부가 24만 쌍으로 전년 대비 8.1% 늘어 3년 연속 증가세를 보였다. 신부가 신랑보다 나이가 많은 ‘연상연하’ 결혼 비중도 갈수록 늘어 지난해 처음으로 20%를 넘어섰다.
국가데이터처는 19일 이 같은 내용의 ‘2025년 혼인·이혼 통계’를 발표했다. 지난해 혼인 건수는 24만 건으로 전년 대비 1만8000건(8.1%) 늘었다. 28년 만에 최대 증가폭(2만9000건)을 보였던 2024년보다 증가 폭은 줄었지만 2023년 이후 3년 연속 증가세가 이어졌다. ‘에코붐 세대’로 불리는 90년대 초중반생이 결혼 적령기인 30대 초반에 진입하고, 결혼에 대한 긍정적인 인식이 늘어난 영향으로 풀이된다.
혼인 건수 자체도 2018년(25만8000건) 이후 가장 많았다. 데이터처 관계자는 “신종 코로나 바이러스(코로나19) 확산 여파로 급감했던 혼인 건수가 2023년부터 늘면서 지난해에는 코로나19 이전 수준을 회복했다”고 설명했다.
지난해 초혼 부부의 평균 연령은 남성이 33.9세로 전년과 같고, 여성은 31.6세로 전년보다 0.1세 올랐다. 10년 전과 비교하면 남성은 1.3세, 여성은 1.7세 상승해 만혼 추세도 이어졌다.
지난해 결혼한 남성의 연령별 비율은 30대 초반(30~34세)이 41.1%로 가장 많았고 이어 30대 후반(35~39세) 19.6%, 20대 후반(25~29세) 17.7% 순이었다. 여성도 30대 초반의 비중이 39.7%로 가장 많았고 20대 후반 28.8%, 30대 후반 13.3% 순으로 나타났다. 특히 서울에 사는 남녀의 평균 초혼 연령이 각각 34.2세, 32.4세로 전국에서 가장 높았다.
초혼 부부 가운데 여성이 연상인 부부의 비율은 전년보다 0.3%포인트 증가한 20.2%였다. 남성이 연상인 초혼 부부는 63.0%, 동갑 부부는 16.7%를 차지했다. 여성이 연상인 초혼 부부 가운데 나이 차이가 1~2세인 경우가 13.6%로 가장 많았다. 이어 3~5세 차이의 비중이 5.2%, 6~9세 차이가 1.2% 순이었다.
지난해 한국인과 외국인의 혼인은 2만1000건으로 전년 대비 0.3% 감소했다. 전체 혼인 가운데 외국인과의 혼인은 8.6%를 차지했다. 외국인 아내의 국적은 베트남(30.5%), 중국(16.1%), 태국(12.5%) 순으로 많았다. 외국인 남편의 국적은 미국(28.2%), 중국(16.6%), 베트남(14.8%) 순이었다.
지난해 이혼은 8만8000건으로 전년 대비 3000건(―3.3%) 감소했다. 이혼 건수는 2020년부터 6년째 감소세를 보였다. 이혼하는 부부의 평균 연령은 남성 51세, 여성 47.7세로 전년 대비 각각 0.6세 높아졌다.
댓글 0