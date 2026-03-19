깨끗한나라, 창립 60주년 맞아 화장지·생리대 등 할인… 최대 61%

창립 60주년을 맞은 깨끗한나라가 오는 31일까지 고객 감사의 의미로 공식 자사몰에서 세일을 진행한다고 19일 밝혔다.
할인 대상 품목은 화장지·생리대·물티슈·키친타올 등 일상에서 자주 사용하는 생활 필수품을 중심으로 구성됐다. 소비자들이 실질적인 혜택을 체감할 수 있는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.
할인률은 최대 61%로, 깨끗한나라 대표 제품을 비롯해 최근 출시된 신제품에도 할인 혜택이 적용됐다. 행사 대상 브랜드는 ▲화장지 ‘깨끗한나라’ ▲생리대 ‘순수한면’, ‘디어스킨’ ▲아기 기저귀 ‘보솜이’ ▲반려동물용품 ‘포포몽’ 등이다.
이벤트도 진행한다. 행사 대상 제품을 3만 원 이상 구매한 고객 중 추첨을 통해 총 12명에게 ‘시세이도 리바이탈 에센스 스킨 글로우 파운데이션’을 증정한다.
깨끗한나라 관계자는 “창립 60주년을 맞아 고객들의 성원에 보답하고자 이번 감사 행사를 마련했다”며 “앞으로도 고객의 일상에 실질적인 가치를 제공하는 다양한 제품과 혜택을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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