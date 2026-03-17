거제 조선해양 M.AX 얼라이언스 출범…AI 기반 조선산업 혁신 본격화

거제 조선해양 산업의 인공지능 전환(AX)을 위한 산·관·연 협력체가 출범했다.
중소조선연구원은 17일 경남 거제시 소노캄 거제 그랜드볼룸에서 열린 ‘거제 조선해양 M.AX 얼라이언스 출범식’을 계기로 관련 협력체계가 본격 가동된다고 밝혔다.
이날 행사에는 서용석 중소조선연구원장을 비롯해 변광용 거제시장, 신금자 거제시의회 의장, 도·시의원, 한화오션과 삼성중공업 관계자 등 100여 명이 참석했다. 서일준 국회의원은 축전을 통해 출범을 축하했다.
출범식에서는 거제시가 얼라이언스 운영계획을 발표하고, 중소조선연구원이 ‘조선해양 생산공정 혁신(AX) 기술센터 구축 방안’을 제시했다. 이어 한화오션과 삼성중공업은 조선해양 AX 생태계 조성과 연계 방안을 발표했다.
행사에서는 거제시, 중소조선연구원, 한화오션, 삼성중공업이 ‘거제시 조선업 지속 성장을 위한 조선해양 M.AX 얼라이언스’ 업무협약을 체결했다. 협약에 따라 4개 기관은 AX 기술 혁신과 확산, 협력사 동반성장, 기업 지원, 전문 인력 양성 등 산업 생태계 조성을 위한 협력을 추진할 예정이다.
이번 협력은 산업통상자원부가 추진하는 ‘조선해양 생산공정 혁신(AX) 지원 기반 구축 사업(2026~2030년, 총 250억원 규모)’과도 연계된다. 이를 통해 거제를 AI 기반 자율 제조 조선소 구현을 위한 실증·확산 거점으로 조성하는 방안이 추진된다.
서용석 중소조선연구원장은 “조선 생산 현장의 수요와 연구개발, 실증 인프라를 연결하는 협력 플랫폼을 구축하는 것이 핵심”이라며 “기술센터 구축과 기업 지원, 인력 양성을 연계해 산업 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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