정용진의 AI 승부수… 신세계, ‘美 AI수출 1호’ 국내 최대 AIDC 짓는다

신세계그룹이 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션 AI(Reflection AI)와 함께 국내 최대 규모의 AI 데이터센터(AIDC) 건립을 추진한다. 이를 바탕으로 AI를 그룹의 새로운 미래 성장 동력으로 키워 나간다는 복안이다.
신세계그룹은 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 리플렉션 AI와 ‘한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 MOU’를 체결했다고 17일 밝혔다. 행사에는 정용진 신세계그룹 회장과 미샤 라스킨 리플렉션 AI CEO, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 참석했다.
신세계와 리플렉션 AI는 국내에 전력용량 250MW 규모의 AIDC를 지을 계획이다. 사업은 전력용량을 순차적으로 늘려가는 단계적 방식으로 진행된다. 두 기업은 AI는 대형 DC를 기반으로 클라우드 서비스와 함께 사용자 맞춤형 AI 솔루션까지 제공할 수 있는 ‘풀 스택(Full-Stack) AI 팩토리’를 세울 방침이다.
전력용량 250MW는 현재 국내에 건립됐거나 건립 예정인 AIDC 규모를 훌쩍 뛰어넘는 최대 규모다. 이는 핵심 설비인 GPU를 확보했기 때문에 가능했다. 리플렉션 AI는 신세계와 함께 짓는 AIDC에 들어갈 GPU를 엔비디아로부터 공급받기로 했다. 리플렉션 AI는 지난해 10월 80억 달러(약 12조 원)의 기업 가치를 인정받으며, 엔비디아 등으로부터 20억 달러(약 3조 원)의 투자를 유치한 바 있다.
두 기업의 파트너십은 미국 정부가 지난해 개시한 ‘AI 수출 프로그램’을 통해 기술 협력하는 첫 번째 케이스이기도 하다. 지난해 7월 도널드 트럼프 미국 대통령의 행정명령 서명 이후 상무부 주도로 시작한 AI 수출 프로그램은 AIDC와 함께 센터 기반의 AI 서비스를 포괄하는 AI 생태계를 타국에 전수하는 것을 목표로 한다.
신세계는 정부의 AI 경쟁력 강화와 소버린 AI 구축 비전에 발맞춰 한국 정부 기관과 기업 모두 안심하고 이용할 수 있는 AI 클라우드 서비스를 제공한다는 방침이다.
신세계는 파트너십을 기반으로 기술력과 데이터 보안 역량을 갖춘 AI 클라우드 사업자로 발돋움할 계획이다,
신세계는 기존 유통업과의 시너지 창출도 적극 도모한다. 오랜 유통 업력을 통해 보유하고 있는 고객 접점 인프라와 데이터와 AI 역량이 결합되면 고객에게 새 경험과 혜택을 선사하는 ‘차별화된 AI 커머스’를 구현할 수 있을 것으로 기대된다. 예컨데, 온라인 몰에서 고객에게 최적화된 맞춤형 상품을 골라주고 결제 배송까지 책임지는 ‘AI 에이전트’의 발전이 기대된다.
AI 커머스뿐만 아니라 리테일 사업 전반에 적용할 AI 풀 스택을 개발해 재고 효율 개선 등을 포함한 관리 효율화를 이뤄 수익성을 개선할 수 있다. 또한 다가오는 배송 혁명 시대에 적합한, 세밀하고 빠른 배송 로지스틱을 구축할 예정이다. 이를 통해 미래 유통업에 최적화된 ‘이마트 2.0’ 시대를 연다는 것.
양사는 올해 안에 조인트벤처(JV)를 설립할 계획이다. 이후 사업 진행을 위해 관련 기관 및 지자체 등과 긴밀하게 협의해 나갈 예정이다.
정용진 회장은 “AI는 미래의 산업과 경제, 인간의 삶 등 모든 분야를 총체적으로 변화시켜, AI 없는 미래산업은 생존 불가능하게 될 것”이라며 “리플렉션 AI와의 데이터센터 건립 협업 프로젝트는 신세계의 미래성장 기반에 토대가 되는 것은 물론 국내산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 기여할 것”이라고 말했다.
한편 리플렉션 AI는 구글 딥마인드 핵심 개발자였던 라스킨 현 CEO와 알파고 개발 주역 중 한 명인 이오안니스 안톤글루 현 CTO 등 AI 전문가 그룹이 2024년 2월 창업한 회사다. 미국에서도 ‘오픈 웨이트 AI 모델 개발’ 선두주자로 꼽힌다. 오픈 웨이트 AI모델은 폐쇄형 AI 모델과 달리 사용자가 목적에 맞게 모델 구조를 변경할 수 있는 인프라를 제공하며 정보를 독립적으로 관리할 수 있는 ‘데이터 주권’을 확보하는 데 용이하다.
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