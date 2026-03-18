120년 역사로 피부 노화 개선-보습 화장품 선도

글로벌 더마코스메틱 브랜드 ‘유세린(Eucerin)’이 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 더마코스메틱 부문 대상에 선정됐다. 이번 수상은 오랜 피부 과학 연구와 소비자 신뢰를 바탕으로 브랜드 경쟁력을 인정받은 결과다.
유세린은 120년 이상의 역사를 지닌 브랜드로 세계 최초 안정화 유화제 ‘유세릿’을 개발하며 더마코스메틱 분야의 기반을 마련했다. 독일 함부르크 피부 연구소를 중심으로 피부 노화, 민감성, 보습 등 다양한 피부 고민에 대한 솔루션을 지속 연구하고 있다.
유세린은 자외선과 수면 부족, 스트레스 등 후천적 환경 요인이 피부 노화에 큰 영향을 미친다는 점에 주목해 15년 이상 ‘스킨 롱제비티’ 연구를 진행했다. 이를 바탕으로 에피셀린 성분과 자사 특허 기술인 에이지 클록 테크놀로지를 적용한 ‘히알루론 에피셀린 세럼’을 개발했으며 임상시험에서 탄력·주름·모공 등 피부 노화 지표 개선 효과를 확인했다. 해당 제품은 유럽 출시 이후 높은 판매 성과를 기록하며 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.
또한 유세린의 스테디셀러 ‘히알루론 3X 아이크림’은 글로벌 누적 판매 2200만 개를 돌파했으며 국내 올리브영 채널에서 10년 연속 1위를 기록했다. 또한, 글로우픽과 화해 등 다수 뷰티 플랫폼에서 여러 차례 수상하며 소비자들의 오랜 사랑을 받고 있다.
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