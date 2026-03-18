AI가 유해 이미지-문자 차단… 부모 마음 놓이는 키즈폰

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] AI키즈폰 부문
LG유플러스(LG U+)가 AI가 유해 이미지·문자를 감지하는 ‘U+키즈폰 무너에디션2’로 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ AI키즈폰 부문 대상에 선정됐다.
유플러스 키즈폰 무너에디션2
LG유플러스는 자체 캐릭터 ‘무너’를 적용한 키즈 전용 스마트폰 U+키즈폰 무너에디션2(이하 무너폰2)를 지난 1월 출시했다.
무너폰2는 미취학 아동과 초등학생을 위해 선보인 9번째 키즈폰으로 삼성 갤럭시 A17을 기반으로 제작됐다. LG유플러스 캐릭터 무너 테마가 적용됐으며 골전도 이어폰과 무너 파우치, 케이스, 넥스트랩, 스티커 등 다양한 전용 액세서리 패키지가 함께 제공된다.
무너폰2의 가장 큰 특징은 AI가 유해 이미지와 문자를 감지하는 ‘AI 유해 콘텐츠 차단 기능’이다. 자녀가 유해 이미지를 촬영하거나 캡처·다운로드할 경우 AI가 즉시 경고 알림을 보내 삭제를 안내한다.
또 비속어 등 유해 키워드가 포함된 문자메시지를 수신하면 보호자에게 알림을 보내 신속한 대응이 가능하도록 했다.
기존 키즈폰의 보호 기능도 강화됐다. ‘키위플레이+’ 앱을 통해 자녀의 실시간 위치 확인, 이동 경로 조회, 원격 촬영, 스마트폰 위치 추적, 앱 사용 제어 등을 지원한다.
LG유플러스는 구매 고객을 위한 다양한 혜택도 마련했다.
개통 고객에게는 교보라이프플래닛의 키즈케어 보험을 1년간 무료로 제공해 골절 및 깁스 치료를 보장한다. 또 하나은행 용돈 관리 앱 ‘아이부자’ 이용 고객에게 최초 가입 시 2000원, 무너카드 첫 결제 시 5000원 등 총 7000원의 용돈 혜택을 제공한다. 키즈토피아 가입 고객에게는 무너 아이템을 지급한다.
무너폰2는 자녀의 올바른 스마트폰 사용 습관 형성을 돕는 키즈 전용 스마트폰으로 자리매김할 것으로 기대된다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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