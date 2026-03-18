공간과 사용 패턴 스스로 학습… 맞춤 냉방-AI 절전 기능 탁월

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 시스템에어컨 부문 / 6년 연속
LG 휘센 시스템에어컨
레이더 센서와 인공지능(AI) 기능을 결합한 ‘LG 휘센 시스템에어컨’이 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 시스템에어컨 부문에서 6년 연속 대상을 수상했다.
LG 휘센 시스템에어컨은 맞춤형 냉방과 에너지 효율을 동시에 강화한 제품으로 소비자의 높은 선호도를 다시 한번 입증했다.
이 제품은 고객의 위치와 움직임을 감지하는 레이더 센서를 기반으로 실내 환경과 사용 패턴을 스스로 분석하고 학습하는 것이 특징이다. △수면 상태를 고려한 맞춤형 냉방 △에어컨 사용 패턴에 기반한 AI 절전 △내부 바람이 지나가는 길을 깨끗하고 편리하게 관리하는 AI 청정 기능을 구현했다.
‘AI 바람’ 기능은 고객이 선호하는 온도를 기억해 희망 온도를 자동으로 조절하고 실내 환경과 고객 위치에 맞는 바람을 제공한다. 레이더 센서를 활용한 ‘AI 쾌적 수면 바람’ 기능은 고객의 수면 여부와 움직임을 분석해 운전 모드를 자동 조절한다.
잠들기 전에는 직접 바람을 보내고 수면 상태에 들어가면 간접 바람으로 전환한 뒤 소프트 바람 모드로 변경된다. 공인 시험기관 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과 소프트 바람 모드는 일반 강풍 대비 최대 76%까지 전력 사용량을 절감하는 것으로 나타났다.
AI 절전 기능은 리모컨 설정 이력과 가동 패턴을 학습해 냉방 세기를 자동 조절하며 전력 사용량을 최대 30%까지 줄인다. LG ThinQ 앱을 통해 월별 목표 전기 사용량을 설정하면 AI가 에너지 사용을 효율적으로 관리하도록 돕는다. 이와 함께 청정 필터와 항균 소재 부품, 열교환기 세척, UV 나노 팬 살균, AI 건조 등 최대 8단계 관리 시스템을 적용했다.
AI 기반 기술을 적용한 LG 휘센 AI 시스템에어컨은 맞춤 냉방과 위생 관리, 에너지 효율을 동시에 강화한 냉방 솔루션으로 평가받고 있다.
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