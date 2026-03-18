무선청소기 30만 대 돌파… 생활가전 라인업 확대

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 소형가전 부문 / 4년 연속
기펠(GIPFEL)
주방가전에서 생활가전 전반으로 영역을 확대하며 시장에서 존재감을 키우고 있는 ‘기펠(Gipfel)’이 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 소형가전 부문에서 4년 연속 대상을 차지했다.
기펠의 무선청소기 라인업은 최근 누적 판매량 30만 대를 돌파하며 브랜드 저력을 과시했다. 특히 ‘X-SLIM’ 무선청소기는 자동 먼지 비움 스테이션을 적용해 소비자 편의성을 높였다는 평가를 받고 있다.
기펠은 스팀다리미 시장을 겨냥한 ‘진공흡착 핸디 스타일러’도 야심 차게 선보였다. 진공흡착 기능으로 옷감을 밀착 고정해 더욱 안정적이고 빠른 다림질이 가능한 것이 특징이다. 동급 최강 수준인 2100W 강력한 스팀 성능과 셀프 클리닝 기능을 적용해 제품 내구성을 높였다. 또 휴대용 가전 ‘Z-STORM 미니 에어건’은 8000㎩ 흡입력과 대용량 배터리를 탑재해 성능을 강화했다. 기펠은 계절 가전 시장에도 진출해 ‘블레이드 BLDC 선풍기’ 등 제품 라인업을 확대하고 있다.
기펠 관계자는 “당신의 일상이 더 가치 있게라는 슬로건 아래 일상 속 가전의 불편함을 개선하는 혁신 제품으로 브랜드 경쟁력을 높여나갈 것”이라고 밝혔다.
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