[단신]신한투자증권, 중개형 ISA 3조원 돌파 이벤트 外

신한투자증권은 신한Premier 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔액 3조 원 돌파를 기념해 ‘중개형 ISA 상장지수펀드(ETF) 순매수 이벤트’를 진행한다고 16일 밝혔다. 중개형 ISA 계좌를 보유한 19세 이상 개인 고객을 대상으로 진행하며, 이벤트 대상 ETF를 5월 31일 이내에 순매수한 고객 중 추첨을 통해 최대 3만 원의 문화상품권을 차등 지급한다.
■ 하나카드, 대표 체크카드 3종 해외수수료 면제
하나카드가 별도로 ‘트래블로그 카드’를 신청하지 않아도 해외 이용 수수료 없이 결제할 수 있는 ‘트래블로그 스위치’ 서비스를 대표 체크카드 3종으로 확대한다. 하나카드는 이 서비스를 하나멤버스 1Q 체크카드, 달달 하나 체크카드, 멀티애니 체크카드에 적용한다. 트래블로그 스위치 서비스를 이용하는 고객들은 모든 통화에 100% 환율 우대가 적용된다. 해외 이용 수수료와 해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 면제 혜택도 누릴 수 있다.
■ 동양생명, ‘쑥쑥어린이보장보험’ 출시
우리금융그룹 계열사 동양생명이 자녀들의 성장기부터 성인 이후까지 보장하는 어린이보험 상품인 ‘(무)우리WON하는쑥쑥어린이보장보험’을 출시했다고 16일 밝혔다. 이 상품은 시간이 지날수록 보장 금액이 커지는 구조로, 가입 20년 이후부터는 보장 금액이 최초 가입 금액의 두 배로 늘어난다. 가령 가입 시 암 진단비가 5000만 원이면 20년 후에는 1억 원까지 보장받을 수 있다. 장기 유지 고객을 위해 10년 단위로 ‘보너스 보장’도 제공한다.
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