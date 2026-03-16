농심, ‘웰치스 제로 애플망고맛’ 출시… “소비자 의견 반영”

농심은 오는 23일 제로 칼로리 탄산음료 신제품 ‘웰치스 제로 애플망고맛’을 출시한다고 16일 밝혔다.
웰치스 제로 애플망고맛은 애플망고 특유의 달콤하고 상큼한 맛을 제로 칼로리로 구현한 것이 특징이다. 여기에 탄산을 더해 청량감을 높였다.
이번 제품은 소비자 의견을 반영해 기획됐다. 지난해 농심 공식 인스타그램에서 실시한 ‘웰치스 출시 희망 신제품 조사’에 달린 댓글 중 망고 맛이 1위를 차지하며 제품화로 이어졌다는 설명이다.
농심 관계자는 “포도, 샤인머스캣 등 기존 웰치스 제로 라인업이 애플망고맛까지 확대됨으로써 소비자 선택의 폭이 커졌다”며 “앞으로도 다양한 웰치스 제로 제품을 통해 시장에 새로운 트렌드를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.
한편 건강을 생각하는 소비 트렌드가 확산되면서 제로 슈거 음료에 대한 수요는 점차 늘고 있는 추세다. 식품산업통계정보에 따르면 제로 탄산음료 시장은 2021년 약 2000억 원 규모에서 2023년 약 6000억 원으로 3배 가량 성장했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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