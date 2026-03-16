KB금융, 푸드트럭 청년 사업자 지원 대상 30명 추가모집… 시즌2 규모 총 80대로 확대

  • 동아경제

글자크기 설정

[KB착한푸드트럭 시즌2]
젊은 푸드트럭 사업자 지원 사회공헌활동
시즌2 지원 작년 50명 이어 30명 추가… 내달 15일까지
노후 차량·조리설비 개선·맞춤 컨설팅 등 지원
시즌1 60대 이어 누적 총 140대 규모 지원

기사 내용과는 무관. 뉴스1
기사 내용과는 무관. 뉴스1
KB금융그룹이 젊은 소상공인을 위한 ‘KB착한푸드트럭 시즌2’ 청년 특별모집에 나선다고 16일 밝혔다. 청년 창업자 지원 대상 30명을 추가로 모집해 이번 시즌2 규모를 총 80대 수준으로 확대한다는 방침이다.

푸드트럭은 비교적 적은 자본으로 창업에 도전할 수 있어 청년층의 현실적인 창업 방식 중 하나로 주목받고 있다. 특히 고용 환경 불확실성이 이어지는 가운데 요리와 외식업에 관심 있는 청년들에게 푸드트럭은 자신의 아이디어를 직접 펼쳐볼 수 있고 시장에 진입할 수 있는 유연한 사업모델로 인식되고 있다.

KB착한푸드트럭은 푸드트럭 운영자들의 노후 설비를 개선하고 현장에 필요한 맞춤 지원을 제공해 소상공인의 안정적인 자립과 성장을 돕기 위해 운영 중인 KB금융 대표 사회공헌활동이다. 지역 축제와 골목상권, 생활상권 등 곳곳에서 활동하는 푸드트럭 운영자들을 지원해 지방과 지역사회 경제 활력을 높이는 데 이바지한다는 취지다.
KB금융 KB착한푸드트럭 시즌2 공식 이미지
KB금융 KB착한푸드트럭 시즌2 공식 이미지
이번 특별모집은 지역 현장에서 생업을 이어가는 청년 사장들이 보다 안정적으로 자립 기반을 다질 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다고 KB금융 측은 설명했다. 모집 대상은 만 34세 미만 청년 푸드트럭 운영자 총 30명이다. 선정된 청년 사업자에게는 노후 차량 설비 개선과 사업 경쟁력 강화를 위한 전문가 1:1 맞춤 마케팅 컨설팅 등을 제공한다.

KB금융은 작년 10월 시즌2 1차 모집을 통해 지원 대상 푸드트럭 50대를 선정한 바 있다. 이번 추가 모집으로 이번 시즌은 80대 규모로 지원을 확대했다. 지난 시즌 60대를 포함해 누적 총 140대 푸드트럭을 지원하게 된다.

KB금융 관계자는 “푸드트럭은 지역 축제와 골목상권 등 생활 현장에서 소비자와 가장 가깝게 만나는 대표적인 소상공인 업종”이라며 “보다 많은 푸드트럭 사업자들이 지역 현장에서 고객 접점을 넓히고 안정적인 사업 기반을 마련할 수 있도록 실질적인 지원을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

KB착한푸드트럭 시즌2 청년 특별모집 접수는 다음 달 15일까지 신청을 받는다. 자세한 내용은 운영사무국인 사단법인 좋은변화 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김민범 기자 mbkim@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스