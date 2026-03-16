이란전 장기화 우려에…환율 17년만에 1500원대로 주간거래 시작

미국과 이란 전쟁 장기화에 대한 우려로 원-달러 환율이 17년 만에 1500원을 넘겨 출발했다.
16일 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 전 거래일 대비 7.3원 오른 1501원으로 개장한 뒤 1490원대 중후반으로 하락했다. 원-달러 환율이 주간 거래에서 1500원을 넘겨 출발한 것은 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 10일(1554원) 이후 처음이다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지 시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “매우 강하게 이란을 타격할 것”이라며 “우리는 거의 무제한에 가까운 탄약을 보유하고 있다”고 발언하는 등 전쟁 장기화 가능성이 커진 것이 국제유가를 자극했다. 국제유가 벤치마크(비교대상)인 브렌트유 선물이 배럴당 100달러를 넘긴 상태가 이어졌다.
중동 리스크가 이어지는 상황에서 심리적 마지노선인 1500원 선을 두고 오르내림이 이어질 것으로 보인다. 앞서 14일 일본을 찾은 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 “중동 상황 안정화가 중요하지만 필요하다면 구두 개입을 할 수 있다”고 발언하는 등 환율 상승이 과도할 경우 외환 당국이 나설 수 있다고 시사한 바 있다.
한편 글로벌 금융시장은 미국과 이란 전쟁의 장기화 가능성을 반영해 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 전망을 대폭 낮췄다. 시카고상품거래소(CME)의 패드워치에 따르면 미국의 이란 공습 전까지만 해도 연내 2번의 금리 인하가 유력했으나, 현재는 연내 금리 인하 횟수 전망이 1회 미만으로 낮아졌다.
홍석호 기자 will@donga.com
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