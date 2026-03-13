KB금융 ‘국민행복 프로젝트’, 올해의 광고상 대상… “실제 현장 사진으로 잔잔한 감동”

‘KB국민행복 프로젝트’ 인쇄광고부문 대상
소방관·경찰관 헌신 사진·응원 메시지 담아
‘따뜻한 통찰력·공감대’ 호평
2015년 ‘아버지’편 이어 ‘KB 국민행복 철학’ 강조
KB금융그룹은 한국광고학회가 주관한 제33회 올해의 광고상에서 ‘KB국민행복 프로젝트’가 인쇄광고부문 대상을 수상했다고 13일 밝혔다.
KB국민행복 프로젝트는 대한민국의 행복한 일상을 위해 보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신하는 소방관과 경찰관에게 감사와 존중의 마음을 전하기 위해 기획된 캠페인이라고 한다. 실제 현장의 순간을 사진으로 담아 진정성을 더하고 KB금융과 국민이 함께 전하는 응원 메시지를 표시했다. 한 장의 사진으로 잔잔한 감동을 준다는 평가다.
KB금융 측은 이번 수상은 오랜 시간 축적해 온 광고 커뮤니케이션 역량을 바탕으로 KB금융 특유의 일관된 브랜드 철학을 재입증한 의미 있는 사례라고 설명했다.
지난 2015년 KB금융은 몰래카메라 형식으로 가족의 소중함을 일깨우는 광고 ‘하늘 같은 든든함, 아버지’편을 통해 온라인과 모바일부문 광고 최우수상을 수상한 바 있다. 10여 년 전 ‘아버지’라는 이름으로 가족의 든든함을 이야기했고 이제는 사회 곳곳에서 공동체를 지탱하는 사람들의 헌신을 조명한 것이다. 이를 통해 사회 구성원 모두의 곁을 지키는 든든한 동반자로서 한층 확장된 브랜드 철학을 제시했다고 KB금융 측은 강조했다.
KB금융 관계자는 “이번 수상은 국민과 함께 성장하는 금융이라는 철학 아래 KB금융이 지향해 온 금융의 본질이 국민 행복에 닿아 있다는 것을 강조한 뜻깊은 성과”라며 “과거 아버지 편이 주었던 따뜻한 감동을 이어 KB금융은 앞으로도 우리 사회에 따뜻한 변화를 만들어 가는 희망과 응원의 메시지를 진정성 있게 전해 나갈 것”이라고 말했다.
