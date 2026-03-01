고유가 대응… 경유 보조금 4월까지 두달 더 준다

지급 비율도 50%→70%로 늘릴 계획
25t 화물차 부담 月44만원 줄어들듯
정부 “소상공인 추가지원 적극 검토”
고유가로 인한 물류 업계의 유류비 부담을 줄이기 위해 2월 만료된 경유 유가연동보조금 지급 기간을 4월까지 2개월 늘린다.
국토교통부는 11일 오전 정부서울청사에서 열린 ‘비상경제장관회의’에서 이런 내용의 중동 대책을 보고했다.
이날 회의에서 국토부는 유가보조금 지급 지침을 개정해 이날부터 4월까지 경유 유가연동보조금을 지급한다고 밝혔다. 이달 1일부터 10일까지 사업자가 이미 구매한 유류에 대해서도 소급해 보조금을 주기로 했다.
유가연동보조금은 유가 급등 시 유류비가 운송원가에서 차지하는 비중이 높은(25∼40%) 교통·물류업계의 유류비 부담을 낮추기 위한 제도다. 기존에는 기준 금액인 L당 1700원 초과분의 50%만 지원했으나 지급 비율도 70%로 상향할 계획이다. 정부는 이번 조치에 따라 한 달에 2402L를 사용하는 25t 화물차의 경우 실제 유류비 부담이 최대 월 44만 원 감소할 것으로 추산했다.
회의를 주재한 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “국내외 경제 상황이 시시각각으로 변화하고 있는 만큼 모든 상황을 고려하면서 기민하게 대처하고 있다”며 이같이 밝혔다. ‘경제관계장관회의’는 이날부터 비상경제장관회의로 전환됐다. 매주 개최되는 관계기관 합동 비상대응반도 차관급으로 격상될 예정이다.
구 부총리는 “중동 상황이 민생과 경제·산업에 미칠 영향을 최소화할 수 있도록 추경을 포함해 가능한 모든 정책수단을 활용해 충분한 지원을 추진하겠다”며 “소상공인 경영안정바우처, 긴급경영안정자금 등을 적극 지원하고 추가로 필요한 지원 방안도 검토하겠다”고 강조했다. 회의에서는 △가짜뉴스·시세조종 등 금융 교란행위 엄단 △100조 원+알파(α) 시장안정프로그램 활용 △경제안보품목 신속 지정 △나프타 대체수입원 확보 등의 대책이 함께 거론됐다.
