유럽·아시아 ‘가스 쇼크’…유가 100달러에 미국만 ‘느긋’, 왜?

중동 긴장이 고조되며 국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어섰다. 동시에 유럽 천연가스 가격이 일주일 만에 60% 넘게 급등하면서 유럽과 아시아 에너지 시장은 사실상 ‘가스 쇼크’에 빠졌다. 글로벌 금융시장도 크게 흔들렸다. 3월 첫째 주 코스피 지수는 약 11% 급락했다.
하지만 미국 시장의 분위기는 사뭇 다르다. 올해 들어 S&P500 에너지 업종 주가는 20% 넘게 상승했다. 같은 기간 S&P500 전체 지수는 약보합세에 머물렀다. 전쟁과 에너지 가격 급등이 미국 에너지 기업에는 오히려 수익 기회로 작용하고 있다.
7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 최근 중동 긴장으로 글로벌 에너지 가격이 급등하고 있지만 미국은 풍부한 가스 생산과 재고 덕분에 충격을 상대적으로 덜 받고 있다.
● 유럽·아시아 덮친 ‘가스 쇼크’
해외 시장 상황은 훨씬 심각하다. 유럽의 기준 천연가스 가격은 지난주 약 67% 급등했다. 러시아산 가스 공급이 끊긴 이후 전력 생산을 위해 액화천연가스(LNG) 의존도가 높아진 상황에서 중동 공급 차질까지 겹친 영향이다.
아시아 역시 충격을 피하지 못하고 있다. 페르시아만에서 출하되는 LNG 상당수가 아시아로 향하는 만큼 가격 상승 압력이 빠르게 확산되고 있다.
카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지(QatarEnergy)는 페르시아만 시설이 공격을 받은 이후 LNG 생산을 중단했다. 이로 인해 전 세계 LNG 생산 능력의 약 20%가 일시적으로 차질을 빚은 것으로 평가된다.
설령 생산이 재개되더라도 LNG 화물을 실은 선박이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있을지 불확실성이 남아 있다.
● 가스는 넘치는데 수출은 ‘병목’
반면 미국 시장의 움직임은 상대적으로 제한적이었다. 같은 기간 미국 천연가스 가격 상승률은 약 10% 수준에 머물렀다.
핵심은 미국의 에너지 구조다. 미국은 셰일 혁명 이후 세계 최대 천연가스 생산국으로 올라섰다.
하지만 미국에서 생산된 가스를 해외로 보내려면 LNG 터미널을 거쳐야 한다. 주요 수출 시설이 이미 거의 최대 수준으로 가동 중이어서 추가 물량을 대규모로 늘리기 어렵다.
이 때문에 해외 가스 가격이 급등해도 미국에서는 남는 가스가 국내 시장에 머무르게 된다. 결과적으로 국내 가스 가격 상승 압력을 완화하는 완충 장치로 작용한다.
● 전쟁이 만든 ‘에너지 양극화’
이 같은 구조 차이는 금융시장에서도 그대로 나타났다.
에너지 수입 의존도가 높은 국가들은 증시가 크게 흔들렸다. 한국 코스피는 약 11% 하락했고 일본 닛케이225, 유럽 스톡스600 지수도 각각 5% 이상 떨어졌다.
반면 미국 시장에서는 에너지 기업 주가가 강세를 보였다. S&P500 에너지 업종 지수는 올해 들어 20% 넘게 상승하며 시장 평균을 크게 웃돌았다.
전쟁과 에너지 가격 상승이 미국 기업에는 수익 기회로 작용하는 반면 에너지 수입국 경제에는 부담으로 작용하면서 ‘에너지 양극화’ 현상이 나타나고 있다.
미국의 대표적인 LNG 수출 기업인 셰니에르 에너지(Cheniere Energy)는 최근 주가가 사상 최고치를 기록했다. 또 다른 LNG 기업 벤처 글로벌(Venture Global) 역시 올해 생산량의 30% 이상을 현물 시장에서 판매할 수 있을 것으로 보고 있다.
● 셰일 혁명이 만든 미국의 ‘에너지 방패’
지난 10여 년 동안 이어진 셰일 혁명은 미국 에너지 시장 구조를 근본적으로 바꿔 놓았다. 막대한 석유와 천연가스 생산 덕분에 미국은 글로벌 에너지 가격 변동에 대한 완충 능력을 갖추게 됐다.
이 때문에 국제 에너지 가격이 급등하더라도 미국 가계와 제조업이 받는 충격은 과거보다 제한적일 수 있다는 관측이 나온다. RBC 캐피털마켓의 크리스토퍼 루니 애널리스트는 “현재 상황에서 글로벌 긴장이 미국 가스 가격을 크게 끌어올릴 가능성은 제한적”이라고 말했다.
