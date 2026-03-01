“LGU+, 글로벌 AI 소프트웨어 기업으로 변신”

홍범식 대표, MWC26서 청사진 공개
고수익 SW 사업으로 AI 재원 마련
AI통화 에이전트 ‘익시오’ 수출 추진
LG유플러스가 내수 중심 통신 사업자에서 ‘글로벌 AI 소프트웨어(SW) 기업’으로 탈바꿈한다. AI 시대에 필수적인 대규모 언어모델(LLM)과 AI 데이터센터(DC) 구축에 드는 막대한 투자 재원을 고수익 해외 SW 사업으로 마련하겠다는 중장기 사업 구상이다. 그 첫 단추로 음성 기반 AI 통화 에이전트 ‘익시오(iXi-O)’의 B2B(기업 간 거래) 수출을 추진한다.
홍범식 LG유플러스 대표(CEO·사진)는 4일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘모바일월드콩그레스2026(MWC26)’ 기자 간담회에서 이 같은 청사진을 공개했다.
이를 위해 홍 대표는 익시오 솔루션을 해외 통신사에 직접 판매하는 한편, 내재화한 기술 스택(기술 묶음)을 플랫폼 형태로 묶어 수출한다는 구상이다. 또한 고객센터(AICC) 등에 최적화된 AI 네이티브 엔터프라이즈 사업도 글로벌로 확장한다.
SW 사업에 주목하는 핵심 이유는 수익성이다. 통신 사업 대비 SW 기업의 영업이익률이 월등히 높은 만큼, 매출 비중이 작더라도 이익 기여도가 압도적으로 높다. 수출 대상으로 AI 통화 에이전트를 택한 데는 통화가 통신사의 ‘전략 무기’라는 판단에서다. 스스로 임무를 수행하는 실행형(에이전틱) AI 시대가 오면 ‘터치’를 넘어 ‘음성’이 핵심 인터페이스로 부상하는데, 이때 통신사만이 쥔 무기가 통화 속 목소리 톤·감정·장소 등 원천 데이터라는 게 홍 대표의 진단이다.
홍 대표는 “빅테크들도 원천 데이터 확보를 위해 통신사와 협력하길 원한다”며 “그 데이터를 넘겨준다면 과거처럼 시장의 주도권을 빼앗기는 일이 반복될 수 있다”고 경고했다.
이에 전 세계 통신사와 연대도 속도를 내고 있다. 지난해부터 익시오 수출을 타진해 중복을 제외하면 총 13개 사와 논의 테이블을 꾸렸다. 이들 역시 빅테크 종속을 피하려면 통신사 주도의 음성 AI 생태계가 필수라는 데 뜻을 같이했다.
다만 유럽의 GDPR 등 강력한 규제와 아시아의 인프라 한계는 여전히 넘어야 할 과제다. 홍 대표는 “13개 사 중 한두 곳과 성과를 내면, 그것이 수출 시장 확대의 발판이 될 것”이라고 밝혔다.
