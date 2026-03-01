초중고교 도보권 부산 대단지 아파트

대우건설은 부산 동래구 안락동에 들어서는 ‘동래 푸르지오 에듀포레’(투시도) 분양을 진행 중이라고 5일 밝혔다. 12개 동(지하 3층∼지상 38층), 전용면적 74∼84㎡ 1481채 규모 단지다.
동래 푸르지오 에듀포레는 우수한 교육 여건이 강점으로 꼽힌다. 인근에 혜화초, 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등이 밀집해 있으며, 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능하다. 사직 학원가도 인접해 있다.
백화점 등 다양한 편의시설도 누릴 수 있다. 단지 동측으로는 센텀시티 내 백화점과 영화의전당 등 대형 상업·문화시설이 위치해 있다. 이마트 트레이더스, 홈플러스, 코스트코 등 대형마트가 인접해 쇼핑이 편리하며, 동래봉생병원, 대동병원 등 의료시설도 가깝다. 교통망으로는 원동 나들목과 동해선을 통해 시내외 이동이 수월하다. 온천천 및 수영강 산책로, 옥봉산 등이 인접해 있다.
조경을 통해 단지 내 녹지 공간을 확보한 점도 눈에 띈다. 전체 대지의 37%가량을 공원으로 조성한 ‘공원형 단지’로 특화 조경 설계가 적용됐다. 입체형 커뮤니티 라운지를 비롯해 순환산책로, 아쿠아가든, 힐링포레스트 등 다양한 휴게 공간이 마련된다.
입주민을 위한 커뮤니티 시설도 풍부하다. 피트니스와 GX룸, 골프클럽, 필라테스룸, 사우나 등 운동·휴식시설은 물론이고 독서실, 키즈카페, 공유오피스, 키즈도서관 등도 포함됐다. 가구별 전용 지하 창고, 시스템 이중창 및 유리 난간 설치 등도 제공될 예정이다.
동래 푸르지오 에듀포레는 현재 선착순 동·호 지정 계약을 진행하고 있다. 입주는 2030년 3월 예정이다.
