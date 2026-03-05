대관 강화하는 현대차그룹… ‘새만금 투자’ 주역 부사장 승진

현대자동차가 대관 기능을 하는 전략기획실을 강화하는 내용의 조직개편을 단행했다. 5일 업계에 따르면 현대차는 신승규 전략기획실 전무를 부사장으로 승진시키는 내용의 인사를 발표했다.
신 신임 부사장은 지난 6일 이재명 대통령과 정의선 현대차그룹 회장 등이 참석한 가운데 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 진행된 ‘새만금 로봇·수소첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)’을 주도한 인물이다.
그러면서 현대차는 전략기획실을 사업부에서 본부급으로 격상하고, 정책조정사업부와 정책지원사업부도 각각 ‘사업부’ 급으로 한 단계 높이기로 했다. 미국의 관세 대응 등 글로벌 통상 관련 업무를 강화하기 위한 차원으로 해석된다.
그 외에도 이항수 부사장이 정책지원사업부장을, 김일범 부사장은 CNO(최고협상책임자)사업부장을 각각 맡는다. 현대차그룹은 6일 투자협약식에서 새만금에 수전해 수소 생산 시설과 인공지능(AI) 데이터센터 건립을 발표하는 등 총 9조 원 규모의 투자를 약속한 바 있다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0