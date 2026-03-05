휴온스랩, 항체·ADC 피하주사 적용 가능성 전임상 결과 발표

휴온스랩이 재조합 인간 유래 히알루로니다제를 활용해 항체 및 항체약물접합체(ADC)를 피하주사(SC) 제형으로 전환할 수 있는 가능성을 확인했다고 5일 밝혔다.
휴온스랩은 4일(현지 시각) 미국 콜로라도에서 열린 미국임상약리치료학회 연례회의에서 인간 유래 히알루로니다제 플랫폼 ‘하이디퓨즈(HyDIFFUSE)’의 항체 및 ADC 적용 가능성을 평가한 전임상 연구 결과를 공개했다.
히알루로니다제는 약물·수액의 확산·흡수를 촉진하는 효소다. 연구에서는 11종의 단일클론항체(mAb)와 3종의 ADC를 대상으로 하이디퓨즈를 적용한 제형과 기존 제형을 비교하는 약물동태 시험을 진행했다. 실험용 쥐를 대상으로 시험한 결과, 하이디퓨즈 기반 고농도 제형은 기존 물질 대비 약물 노출량(AUCt)이 116~162%, 최대 혈중약물농도(Cmax)는 113~170% 증가한 것으로 나타났다.
또한 하이디퓨즈 제형에서 항체 투여 용량을 약 25% 줄인 조건에서도 기존 고농도 제형과 유사한 수준의 AUCt와 Cmax가 확인됐다고 회사 측은 설명했다.
휴온스랩은 이러한 결과를 바탕으로 항체 의약품을 피하주사 방식으로 투여할 경우 용량을 줄이면서도 비슷한 수준의 약효를 기대할 수 있을 것으로 보고 있다.
회사 측은 또 해당 플랫폼이 항체 의약품뿐 아니라 핵산 치료제, 이중항체, 표적 단백질 분해제(PROTAC) 등 다양한 차세대 바이오 의약품에도 적용 가능성이 있다고 밝혔다.
회사 관계자는 “하이디퓨즈 기반 제형 기술의 적용 범위를 확대하기 위한 연구개발을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
휴온스랩은 지난해 12월 하이디퓨즈 기술이 적용된 인간 재조합 히알루로니다제 ‘하이디자임주’에 대한 국내 품목허가를 신청했다. 허가 이후 성형, 피부, 통증 및 부종 치료 등 분야에서 단독 제품으로 출시할 계획이라고 회사 측은 설명했다.
