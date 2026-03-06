LG전자 베스트샵 롯데 본점, 3월 봄맞이 ‘가전 그랜드 프로모션’ 실시

LG전자 베스트샵 롯데 본점이 봄 이사철을 맞아 대규모 가전 할인 행사 ‘그랜드 프로모션’을 선보인다. 이번 행사는 지난 1일부터 오는 29일까지 진행되며, 입주와 웨딩, 이사를 준비하는 고객을 위한 다양한 혜택과 상담 프로그램이 마련됐다.
행사 기간 동안 매장을 방문하는 고객은 기본 할인과 행사점 추가 할인은 물론 다품목 구매 혜택과 금액대별 상품권 증정 등 폭넓은 혜택을 받을 수 있다. TV, 냉장고, 에어컨 등 LG전자 주요 가전을 여러 품목으로 구매할 경우 최대 750만 원 상당의 혜택이 제공되며, 구매 금액에 따라 최대 90만 원 상당의 상품권도 증정된다.
이번 행사에서는 예비부부와 신규 입주 고객을 위한 특별 상담 프로그램도 함께 운영된다. 내일(6일)부터 오는 9일까지 진행되는 웨딩박람회에서는 가네시, 에이스침대, 박홍근홈패션 등과 협업해 혼수 가전과 가구, 침구를 함께 제안하는 패키지 상담이 진행된다. 결혼이나 입주, 이사를 준비하는 고객에게는 추가 할인 혜택도 적용된다.
또 내일(6일)부터 오는 19일까지는 롯데 본점 단독으로 ‘아파트 입주 박람회’가 열린다. 청량리 롯데캐슬 하이루체 등 주요 아파트 입주 예정 고객을 대상으로 진행되며, 본톤, 템퍼, 스트레스리스 등 프리미엄 가구 브랜드와 함께 가전과 가구를 동시에 상담할 수 있는 원스톱 컨설팅 서비스를 제공한다. 롯데 본점은 해당 입주 단지 공동구매 지정점으로 등록돼 전문 상담과 차별화된 공동구매 혜택을 지원한다.
VIP 고객을 위한 특별 행사도 마련됐다. VVIP 초청 행사는 내일(6일)부터 오는 8일까지 1차, 오는 13일부터 15일까지 2차로 나뉘어 진행되며, 초청 고객에게는 별도의 프리미엄 상담과 집중 혜택이 제공될 예정이다.
이와 함께 LG전자 구독 서비스 프로모션도 동시에 진행된다. 행사 기간 동안 구독 서비스를 신청하면 계약 기간 내 무상 A/S(고객 과실 제외), 전문 관리 서비스, 소모품 정기 배송, 초기 비용 부담 완화, 제휴 할인, 멤버십 추가 적립 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.
지역 고객을 위한 특별 프로모션도 마련됐다. 군인과 공무원, 보훈 가족을 대상으로 한 전용 혜택 프로그램을 운영해 보다 폭넓은 고객층이 실질적인 가전 구매 혜택을 누릴 수 있도록 지원한다.
LG전자 베스트샵 롯데 본점 관계자는 “봄 시즌을 맞아 입주와 혼수 가전을 준비하는 고객들이 합리적인 조건으로 가전을 구매할 수 있도록 다양한 프로모션을 준비했다”며 “전문 매니저의 맞춤 상담을 통해 고객의 라이프스타일에 맞는 가전 선택을 도울 예정”이라고 말했다.
