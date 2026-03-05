이건희 회장의 세계 유일 ‘특주’ 포르쉐, 美 경매 시장에 등장

독일 루프(RUF)사가 제작한 전 세계 단 1대뿐인 ‘928R’
이건희 회장 전용 명판 부착…주행거리 2560km 불과
‘고(故) 이건희 삼성그룹 선대회장이 소유했던 희귀 포르쉐 모델이 세계적인 경매 시장에 매물로 나왔다. 주인공은 독일의 포르쉐 전문 튜닝 제조사 루프(RUF)가 1989년 이 회장을 위해 특별 제작한 ’루프 928R‘이다.
미국 경매 전문 회사 구딩앤컴퍼니(Gooding & Company)는 오는 5일과 6일(현지 시각) 미국 플로리다주 아멜리아 아일랜드에서 열리는 경매에 해당 차량이 출품된다고 밝혔다. 예상 낙찰가는 최소 40만 달러에서 최대 50만 달러(한화 약 5억3000만원~6억7000만원) 수준으로 제시됐다.
이번 경매에 나온 928R은 전 세계에 단 한 대만 존재하는 원오프(One- off) 모델이다. 루프는 단순히 기존 포르쉐 928의 부품을 교체하는 수준을 넘어, 도색되지 않은 차체(Body-in-white) 상태에서부터 직접 제작 공정을 거쳤다. 엔진룸 내부에는 이건희 선대회장의 이름이 새겨진 전용 명판이 부착되어 있어 이 차량의 특별한 가치를 증명한다.
성능 또한 압도적이다. 루프는 5.0리터 V8 엔진을 재설계하여 최고 출력 360마력, 최대 토크 48.9kg·m를 발휘하도록 튜닝했다. 외관은 블랙 컬러로 마감되었으며, 내부는 와인 레드 가죽과 알칸타라 소재의 스티어링 휠이 조화를 이뤄 1980년대 후반의 클래식한 분위기를 극대화했다. 여기에 19인치 루프 전용 휠과 카본 세라믹 브레이크 시스템, 업그레이드된 배기 장치 등 현대적인 기술력도 더해졌다.
주행거리는 약 2560km(1568마일)에 불과해 신차급 상태를 유지하고 있다. 이 차량은 오랫동안 ’삼성 컬렉션‘의 핵심 자산으로 보관되어 오다, 최근 루프사가 다시 매입해 2021년 파펜하우젠 본사에서 정밀 복원 작업을 마친 것으로 알려졌다.
생전 부가티, 페라리, 람보르기니 등 수많은 슈퍼카를 수집하며 자동차 기술에 깊은 관심을 보였던 이 회장의 취향이 고스란히 반영된 모델이라는 평가다. 경매 관계자는 “이 회장의 컬렉션은 기술적으로 의미 있는 모델에 집중되어 있다”며 “세계 최고의 제조사가 그만을 위해 제작한 이 차량은 역사적 가치가 매우 높다”고 설명했다.
