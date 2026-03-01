코엑스서 亞제조혁신 전시회… 포스코DX, AI 팩토리 선보여

해가 뜨고 지는 사이 벌어지는 사건사고를 취재합니다.

포스코그룹의 정보기술(IT) 및 엔지니어링 전문 기업 포스코DX가 아시아 대표 제조 혁신 전시회인 ‘스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’에 참가한다고 4일 밝혔다.



전시회는 이날부터 6일까지 사흘간 서울 코엑스에서 열린다. 포스코DX 전시관은 회사의 비전과 안전 플랫폼을 소개하는 포스코DX 오버뷰, 인공지능(AI) 기반 업무 혁신을 담은 AI 워크포스, 산업 현장의 AI 전환(AX)과 디지털 전환(DX) 기술을 체험할 수 있는 인텔리전트 팩토리 등 3개 테마존으로 구성됐다. 이 중 AI 워크포스 테마존에서는 실행형 AI(에이전트 AI)가 사무와 제조 현장에서 사람과 함께 협업하며 문제를 해결하는 미래형 업무 환경을 만나볼 수 있다. 인텔리전트 팩토리 테마존에는 산업용 로봇 도입 과정을 지원하는 로봇 오토메이션과 가상환경 시뮬레이션으로 설비 자율화를 지원하는 피지컬 AI 기술이 전시된다.





