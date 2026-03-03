美 이란 공습에 ‘안전자산’ 금값 상승…한돈 110만5000원

미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 안전자산 선호가 강해지면서 금값이 오름세를 보이고 있다.
3일 한국금거래소에 따르면 금한돈 가격은 110만5000원에 거래되고 있다.
지난달 27일 105만2000원 수준이던 금 가격은 공격 당일인 28일 106만3000원으로 움직였고 이후 지정학적 불확실성이 커지면서 이달 들어 3%대 상승해 110만원선까지 올라섰다.
은 한돈 가격은 2만4540원이며 백금은 47만5000원에 거래되고 있다.
국제 금값은 온스당 5351.55달러로, 전날 장중 안전자산 선호 심리가 강화될 때 2% 넘게 상승했지만 이후 차익 실현 매물이 나오면서 상승 폭의 일부를 되돌렸다.
옥지회 삼성선물 연구원은 “전일 귀금속은 미국과 이란 전쟁에 따른 지정학적 불안에 장 초반 상승했으나, 안전 선호 심리보다 금리 급등에 더 무게를 두면서 하락 반전했다”면서 “이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 유가가 급등하자, 유가 급등에 따른 인플레이션 때문에 연준의 금리 경로가 틀어질 수도 있다는 전망이 확산되면서 금리 인하 기대감이 낮아졌다”고 설명했다.
