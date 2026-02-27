“삼겹살데이엔 한돈”… 한돈자조금, 전국 할인행사 신호탄

한돈자조금관리위원회(이하 한돈자조금)가 ‘삼겹살데이(3월 3일)’를 맞이해 전국 할인행사를 시작한다.
한돈자조금은 27일 서울 동아일보 앞 동아광장에서 ‘우리 삼겹살데이, 우리 한돈으로’ 현장 특판 행사를 열었다.
이날 행사장에는 개장 전부터 많은 시민들의 발길이 이어졌다. 최대 50% 할인된 한돈 삼겹살·목살 1+1 꾸러미(1kg+1kg) 등 한정수량 판매되는 할인 제품을 구매하기 위해서다. 일부 품목은 조기 소진되기도 했다.
이기홍 한돈자조금 위원장도 현장을 찾아 시민들과 직접 인사를 나누고 판매 부스를 순회하며 우리 한돈 소비 확대를 독려했다. 그는 “삼겹살데이가 이제는 모두가 즐기는 하나의 문화로 자리 잡았으면 한다”고 전했다.
한돈자조금은 서울 행사를 시작으로 전국 단위 할인행사를 이어갈 계획이다. 내달 2일부터 3일까지 청주 서문시장 일대에서 현장 할인판매가 이어지며, 삼겹살골목 상권과 연계해 지역 상인들과 함께 한돈 소비에 활력을 더한다.
전국 대형마트도 합류한다. 이마트, 롯데마트, GS리테일, 킴스클럽, 탑마트 등 주요 유통사에서는 한돈 삼겹살과 목살을 최대 50% 이상 할인 판매하며, 농협 하나로마트와 라이블리에서도 최대 52% 할인된 가격으로 한돈을 만나볼 수 있다.
또한 한돈 공식 온라인몰 ‘한돈몰’은 내달 3일부터 삼겹살데이 기획전을 열고 꾸러미 상품 등을 최대 50% 할인한다. 전국 한돈인증점 역시 내달 22일까지 음식점·식육점을 중심으로 할인 프로모션을 진행할 예정이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
