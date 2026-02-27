‘두쫀쿠’ 인기 소주로 번졌다… 하이트진로, ‘두쫀쿠향에이슬’ 출시

두바이 초콜릿에서 영감을 받아 만들어진 ‘두바이 쫀득 쿠키(이하 두쫀쿠)’의 인기가 주류까지 번졌다.
하이트진로는 27일 ‘두쫀쿠향에이슬’을 한정 출시한다고 밝혔다. 특유의 초콜릿과 피스타치오 향미를 조화롭게 구현한 것이 특징이다. 제품 패키지도 초콜릿과 피스타치오의 브라운, 그린 컬러 디자인 조합으로 완성했다.
하이트진로는 업계 최초로 두쫀쿠를 주류로 선보이며 MZ세대 공략에 나선다는 계획이다. 대학교 신학기 시즌에 맞춰 내달 3일부터 전국 대학가 및 중심 상권, 대형마트 등에서 판매될 예정이다. 알코올 도수는 12도이며, 360ml 병 제품으로 출시된다.
하이트진로 마케팅실 관계자는 “소비자 니즈에 발맞춰 최신 디저트 트렌드를 적극 반영한 이번 한정판 신제품 두쫀쿠향에이슬과 함께 특별한 술자리와 재밌는 음용 경험을 즐기시길 바란다”며 “앞으로도 국내 대표 주류기업으로서 새로운 시도를 통해 트렌드를 이끌어 가겠다”고 말했다.
