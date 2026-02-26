파리바게뜨·뚜레쥬르, 빵 가격 내린다… ‘연쇄 인하’ 움직임 나타날까

파리바게뜨가 빵과 케이크 등 제품 11종의 가격을 다음 달 13일부터 인하한다고 26일 밝혔다. 정부의 담합 조사에 따른 밀가루값 인하 이후 제과·제빵 업계 첫 가격 인하다.
26일 파리바게뜨에 따르면 이번에 가격이 인하되는 빵류 대상 품목은 6종이다. 완제품 권장가격 기준으로 △단팥빵(1600원→1500원) △소보루빵(1600원→1500원) △슈크림빵(1600원→1500원) △홀그레인오트식빵(4200원→3990원) △3조각 카스테라(3500원→2990원) △프렌치 붓세(2500원→1500원) 등 100~1000원 낮아진다.
인기 캐릭터 케이크 5종은 최대 1만 원 인하한다. 인하 품목은 △헌트릭스 골든 케이크(3만9000원→2만9000원) △소다팝 케이크(3만3000원→2만5000원) 등이다. 아울러 내달 중 가성비 제품인 크라상(1000원)도 출시할 계획이다.
파리바게뜨 관계자는 “지속적인 비용 상승으로 어려움이 있지만 소비자 부담을 덜고 물가 안정에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 했다”고 말했다.
파리바게뜨의 이번 결정에 따라 제과·제빵 업계에 연쇄적 인하 조치가 이뤄질 것이라는 기대감이 나오고 있다. 경쟁사인 뚜레쥬르도 곧바로 가격 인하 동참했다. CJ푸드빌은 파리바게뜨의 결정 직후 빵과 케이크 등 총 17종의 공급가를 평균 8.2% 인하한다고 밝혔다.
양산빵 기업들도 가격 인하 요인에 대해 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 제과업계까지 가격 인하 릴레이가 이어지긴 어려울 것이라는 전망도 나온다. 업계 관계자는 “제과의 경우 제조 원가에서 밀가루, 설탕이 차지하는 부분이 생각보다 낮다”며 “팜유나 견과류 등 다른 원료와 인건비, 에너지비 등 원료 외 비용까지 고려할 필요가 있다”고 설명했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
