‘개발자 콘퍼런스’ 개최… AI 활용 사례-노하우 공유

넥슨은 새로운 성장 동력을 발굴하고 업계 지식을 공유하기 위한 ‘넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC)’를 개최한다. 회사는 내달 4일까지 행사에서 발표를 맡을 연사를 모집할 계획이다.
넥슨 개발자 콘퍼런스는 매년 기술 트렌드와 업계 노하우를 공유하는 자리로 게임업계 종사자와 관람객들에게 정보 교류와 네트워킹의 기회를 제공해 왔다.
2007년 사내 교류 행사로 처음 개최된 이래 올해 19번째 행사다. 2010년부터 2019년까지 공개 콘퍼런스로 열렸으며 2019년에는 100개 이상의 세션에 2만 명 넘는 인원이 참가했다. 하지만 2020년 신종 코로나바이러스 감염병(코로나19) 유행으로 개최가 불발되고 이후 온라인 또는 사내 비공개 콘퍼런스로 열리다가 6년 만인 지난해 오프라인으로 다시 개최됐다. 지난해에는 3일간 오프라인 누적 참관객 수 7600여 명, 온라인 생중계 누적 조회수 5만8500회를 기록하는 등 많은 관심을 받았다.
올해 NDC26은 6월 16일부터 3일간 경기 판교 넥슨 사옥 및 인근에서 개최된다. 세부적으로 △인공지능(AI) △게임기획 △프로그래밍 △비주얼아트&사운드 △프로덕션&운영 △사업&마케팅 △데이터 △블록체인 △커리어 등 9개 분야에서 발표자를 모집한다. 올해는 산업 전반의 AI 기술 수요 확대에 따라 AI 활용 사례와 노하우를 다루는 세션을 확대 편성할 계획이다.
발표자 신청은 2월 12일부터 3월 4일까지 NDC26 공식 홈페이지에서 접수한다. 게임을 만드는 재미와 감동, 시행착오, 고민거리 등 관련 지식과 경험을 공유하고 싶은 사람이라면 누구나 참여가 가능하다. 발표자는 신청서 제출 후 NDC 자문위원단의 심사를 거쳐 선정된다.
최종 선정된 발표자에게는 일대일 스피킹 코칭 컨설팅과 함께 NDC 초대권, 아트북, 레디백, 오프라인 세션 우선 입장권과 소정의 연사료도 제공한다. 넥슨은 NDC26의 최종 발표자를 3월 말까지 확정하고 5월부터 홈페이지를 통해 일반 관람객 대상으로 사전 참관 등록 접수를 실시할 예정이다.
