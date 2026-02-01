중국 아웃도어 웨어로봇 하이퍼셀 국내 출시 外[톡톡 스타트업 뉴스]

■ 중국 아웃도어 웨어로봇 하이퍼셀 국내 출시
서비스 로봇 기업 브이디로보틱스(대표이사 함판식)는 24일 서울 중구 명동에서 기자간담회를 열고 중국 아웃도어 웨어러블 로봇 ‘하이퍼셀’ 4종을 국내에 공식 출시했다. 인공지능(AI)으로 사용자 움직임에 협응해 파워를 증강하는 외골격 로봇으로 CES 2025 로보틱스 부문 최고혁신상을 받았다. 150만∼300만 원대 4종 라인업으로 체력 소모를 최대 39% 줄여준다고 브이디로보틱스 측은 설명했다.
■ 리얼월드, ‘AI 독자 파운데이션 모델’ 합류
피지컬 AI 기업 리얼월드(대표이사 류중희)가 업스테이지 컨소시엄을 통해 정부 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 협력 생태계에 합류한다고 23일 밝혔다. 로봇 제어 최적화 등을 통해 업스테이지 모델을 피지컬 AI 영역으로 연결하기 위한 검증을 담당하고 실제 산업 현장으로 확산하는 데 집중할 예정이다. 2024년 설립된 리얼월드는 로보틱스 파운데이션 모델 ‘RLDX’를 개발 중이며, 올 상반기 출시를 목표로 하고 있다.
허진석 기자 jameshur@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0