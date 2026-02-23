파마리서치, 코넥스트와 신약 후보물질 ‘CNT201’ 라이선스인 계약 체결

재생의학 전문기업 파마리서치는 임상단계 바이오벤처 코넥스트와 신약 후보물질 ‘CNT201’에 대한 라이선스인 및 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.
CNT201은 셀룰라이트 치료를 포함한 에스테틱 영역과 비수술적 치료 옵션이 제한적인 콜라겐 섬유조직 관련 질환(듀피트렌 구축, 페이로니병) 등 치료 영역에서 다양한 적응증으로의 확장이 기대되는 바이오 의약품이다.
지난해 미국 식품의약국(FDA) 임상 1상을 완료했으며, 현재 임상 2상을 진행 중이다.
파마리서치는 이번 계약을 통해 에스테틱 분야의 적응증 개발과 글로벌 상용화를 주도한다. CNT201의 상업화, 유통·판매 및 브랜딩을 담당하며, 에스테틱과 치료 분야를 아우르는 사업 포트폴리오 확장에 나설 계획이다. 코넥스트는 CNT201의 치료제 적응증에 대한 임상개발 및 제조를 담당한다.
파마리서치 관계자는 “재생의학 시장에서 축적한 연구개발 및 글로벌 사업 역량을 바탕으로 CNT201의 국내외 미용∙치료 시장 진출을 적극 지원하고, 미충족 수요가 큰 영역을 중심으로 더 많은 환자에게 치료 기회를 제공할 것”이라고 말했다.
이우종 코넥스트 대표는 “CNT201은 유전자재조합 기반의 차별화된 바이오 의약품으로 글로벌 시장에서 의미 있는 치료 옵션을 제시할 수 있을 것”이라며 “특히 셀룰라이트는 환자 관점에서 불편과 스트레스가 큰 영역인 만큼 과학적 근거와 임상적 유효성을 갖춘 치료제 개발에 속도를 내겠다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0