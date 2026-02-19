GC녹십자엠에스, 두바이 글로벌 헬스케어 전시회 참가

체외진단 전문기업 GC녹십자엠에스가 지난 10일부터 13일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 ‘World Health Expo Labs Dubai 2026(WHX Labs Dubai 2026)’에 참가했다고 19일 밝혔다.
WHX 랩스는 기존 ‘Medlab Middle East’에서 이름을 바꿔 올해 25주년을 맞은 행사로, 중동을 대표하는 글로벌 헬스케어 전시회다. 올해는 약 180개국에서 850여 개 기업, 4만 명 이상의 업계 관계자가 참석했다.
GC녹십자엠에스는 2014년 첫 참가 이후 매년 단독 부스를 운영해오고 있다. 이번 전시회에서는 혈당 측정기, 당화혈색소(HbA1c) 측정기, 콜레스테롤 측정기, 헤모글로빈 측정기 등 현장진단(POCT) 제품군을 주로 소개했고 행사 기간 60여 개국 200여 개 업체와 비즈니스 미팅을 가졌다.
GC녹십자엠에스 관계자는 “중동과 유럽, 아프리카 등 신흥국 시장 확대에 주력하고 있다”며 “기술 개발과 글로벌 마케팅 강화를 통해 체외진단 분야 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.
GC녹십자엠에스는 해외 시장 공략을 강화하면서 지난해 ‘500만 불 수출의 탑’을 수상하는 등 수출 성장세를 이어가고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
