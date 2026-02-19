동국제약, ‘국민 건강 프로젝트’ 신제품 3종 출시

동국제약은 ‘국민 건강 프로젝트’의 일환으로 ‘동국 유산균’, ‘동국 밀크씨슬’, ‘동국 비타민C 1000’등 신제품 3종을 출시했다고 19일 밝혔다.
이번에 출시한 제품 3종은 장 건강, 간 건강, 항산화 루틴 등 일상적인 건강 관리에 필요한 성분을 각각 담았고 식약처 인정 기능성 원료를 사용했다.
‘동국 유산균’은 19종 생유산균 10억 CFU(보장균수)에 아연을 배합했다. 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변 활동 원활, 장 건강, 면역 기능, 세포 분열 등 5가지 기능성을 담았으며, 1.2cm 소형 식물성 캡슐을 적용했다. 전용 용기를 사용해 냉장 보관 없이도 유산균을 보관할 수 있다.
‘동국 밀크씨슬’은 인도산 밀크씨슬추출물을 사용했다고 한다. 실리마린을 1정당 130mg 함유해 식약처 고시 기준 1일 섭취량을 충족한다. 타우린, 헛개나무열매추출분말, 강황추출물분말 등 9종 부원료를 배합했고 PTP 포장을 적용했다.
‘동국 비타민C 1000’은 1정에 비타민C 1000mg을 담았다. 빛과 습기에 취약한 비타민C의 특성을 고려해 PVDC 재질의 PTP 개별 포장을 사용했다.
동국제약 건식사업부 담당자는 “‘국민 건강 프로젝트’는 고객의 건강하고 행복한 삶을 만든다는 경영이념을 실천하는 프로젝트”라면서 “기초 건강 성분 3종을 시작으로 국민 건강에 기여하기 위한 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0