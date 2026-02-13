희망조약돌, 법무보호대상자에 설 명절 교통비·식료품 지원

국내 구호단체 희망조약돌은 설을 앞둔 13일 한국법무보호복지공단 경기지부에 법무보호대상자를 위한 후원물품 및 교통비를 전달했다고 밝혔다
.
희망조약돌은 이날 귀향길 교통비(인당 5만 원)와 식료품 키트 100개 등 1000만원 상당을 전달했다. 전달식에는 희망조약돌 이재원 이사장과 한국법무보호복지공단 경기지부 한순옥 지부장이 참석했다.
이번 지원은 경제적 어려움을 겪고 있는 법무보호대상자들이 설 명절에 고향을 방문하고 식료품 지원을 받을 수 있도록 하기 위해 기획됐다고 한다.
이재원 이사장은 “법무보호대상자들이 희망을 잃지 않고 건강한 사회 구성원으로 복귀하길 바라는 마음으로 이번 지원을 준비했다”면서 “앞으로도 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 위한 구호 활동을 이어가겠다”고 말했다.
사단법인 희망조약돌은 정부 지원금 없이 시민들의 자발적인 참여로 운영되는 비영리 단체로 현재 어르신을 위한 ‘Fill the box 캠페인(필더박스)’ 등 다양한 국내 구호 활동을 전개하고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
