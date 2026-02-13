하이트진로, 테라 라이트 ‘2026 대학러닝리그’ 타이틀 스폰서 참여

하이트진로의 ‘테라 라이트’가 국내 유일 대학 소셜 스포츠 리그인 ‘대학러닝리그’의 2026년 타이틀 스폰서로 나선다.
테라 라이트는 지난해 동아마라톤과 무한도전Run, 마블런 등 8개 대회 스폰서로 참여하면서, 건강 관여도가 높은 소비자와의 접점을 확대했다.
올해 타이틀 스폰서로 나서는 대학러닝리그는 소셜 러닝 플랫폼 기업 ‘러너블’이 주관하는 연합 러닝 프로그램이다. 전국 40개 대학, 2000명의 러닝 크루가 참여한다. 시즌 1은 학기가 열리는 3월 1학기 동안, 2학기 시작부터 12월까지는 시즌2를 진행한다. 리그는 매월 1회 정기적인 오프라인 행사와 상시 운영하는 애플리케이션 기반의 토너먼트 방식으로 치러진다.
테라 라이트는 러닝리그의 홈페이지, 소셜미디어, 매거진, 애플리케이션 등 온라인 홍보활동과 오프라인 행사 부스 운영을 통해 브랜드 체험 기회를 제공하는 등 브랜드 인지도를 높일 계획이다.
하이트진로 마케팅실 관계자는 “테라 라이트는 테라의 리얼탄산 100%를 그대로 유지하며 칼로리는 33% 낮춘 맥주로, 특히 헬시플레저를 추구하는 소비자에게 호응을 얻고 있다”며 “지난해부터 다양한 러닝대회 후원으로 브랜드 이미지를 강화하고 있는 만큼 이번 대학러닝리그의 타이틀 스폰서 활동 역시 대학생 소비자들과 소통하는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.
댓글 0